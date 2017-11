Huguette the power : une chorale d'aînés enflamme les scènes mayennaises

Ils vivent en Ehpad, en résidence autonomie ou fréquentent l’espace de découverte et d’initiative de l’Ernée. Le point commun de ces 60 seniors âgés de 58 à 96 ans ? Ils composent la chorale Huguette the power. Retour sur une belle aventure intergénérationnelle.



Le projet est né en 2016, autour du chef de chœur Pierre Bouguier et du groupe de musique Mémé les watts. Objectif : se produire Au foin de la rue, un festival de musiques actuelles qui se tient chaque année à Ernée (53).



Sur scène, les choristes reprennent des airs de leur jeunesse, revisités version 2016. Et le succès est au rendez-vous : les spectateurs conquis demandent un rappel au groupe.



Quelques mois plus tard, rebelote : les Huguette organisent un nouveau concert qui fait salle comble. 750 spectateurs se déplacent pour un spectacle plein de joie et de partage.



Si la date du prochain passage sur scène des Huguette n’est pas connu, il sera possible dès le 16 novembre d’entrer dans leur univers gai et convivial grâce au documentaire d’Arnaud Rey.



Il sera projeté tout au long des mois de novembre et décembre dans différentes salles mayennaises (voir dates sur l’image).



En parallèle, une campagne de financement participatif a pour but de permettre une sortie en DVD. A l’heure où sont écrites ces lignes, l’objectif est atteint à 30 %. Il reste 28 jours pour participer.



En savoir plus sur la campagne Ulule