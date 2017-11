Dossier : le fauteuil comme sur des roulettes

Qu’il soit classique ou électrique, l’achat d’un fauteuil roulant ne s’improvise pas. Il s'agit d'une part d'équipements onéreux, mais surtout dans lequel l'utilisateur passera sans doute beaucoup de temps./ Mieux vaut faire appel à un professionnel pour être bien accompagné, comme un ergothérapeute.



Et dans tous les cas, quel que soit le modèle retenu, prêter attention aux éléments suivants :



L’encombrement ;

La maniabilité ;

Le service après-vente ;

La possibilité d’adapter des options spécifiques ;

L’assise. Elle ne doit pas être trop large : la largeur du bassin, à laquelle il faut ajouter un centimètre de chaque côté ;

Le dossier. Certains sont inclinables, d’autres non ;

Les accoudoirs. Il est intéressant qu’ils soient réglables en hauteur, escamotables et, si possible, amovibles ;

Pour les modèles électriques, tenez compte de la puissance et l’autonomie.

Le fauteuil traditionnel

Le fauteuil électrique

Les tout-terrain : Bécasine et Joëlette

Quelle prise en charge ?

Où les trouver ? Où se les procurer ?

L’idéal est bien sûr d’. Vérifiez qu’il passe bien dans les couloirs, dans l’ascenseur, qu’il entre dans le coffre de la voiture, etc.Ses grandes roues arrière sont pourvues de mains courantes permettant la propulsion par l'utilisateur lui-même. Il existe des modèles avec des roues plus petites appelés fauteuil de transfert ou fauteuil à pousser.Combien de temps l’utilisateur passe-t-il dans son fauteuil ? La réponse induira le besoin d’équipements améliorant le confort (dossier plus haut, assise inclinable, appui-tête, repose jambes…).Le fauteuil doit-il être transporté régulièremlent ? Si oui, mieux vaut choisir un modèle léger ou pliable. Les ultra-légers pèsent un peu plus de 6 kilos.A partir de 200 euros pour un fauteuil roulant classique, 300 euros pour un fauteuil léger et 1000 euros pour un fauteuil "confort", les modèles les plus sophistiqués pouvant être facturés plusieurs milliers d’euros.Beaucoup plus cher, le fauteuil électrique s’adresse aux personnes ayant perdu la mobilité des membres supérieurs. Compte tenu du prix, un essai à domicile, dans ses conditions ordinaires de vie, est ensuite indispensable,Leà 3 ou 4 roues, à la différence du fauteuil électrique, s’utilise exclusivement à l’extérieur.A partir de 2000 euros pour un fauteuil électrique mais tout dépend tout dépend du degré de perte d’autonomie et du service attendu : les prix peuvent facilement doubler voire tripler.Pour un scooter, compter 1000 à 3500 euros mais attention, ils ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale.La prise en charge par l’Assurance maladie des fauteuils roulants électriques est soumise à une demande d'entente préalable.Cette demande doit inclure unréalisé avec une équipe pluridisciplinaire composée d’un médecin de médecine physique et de réadaptation et d’un ergothérapeute ou d’un kinésithérapeute.Il s’agit d’attester que le fauteuil est adapté aux besoins et possibilités du demandeur.La Bécasine , créée par un designer industriel belge en 2013, et la Joëlette , imaginée par le Français Joël Claudel, accompagnateur en montagne, sont deux modèles de fauteuils innovants permettant aux utilisateurs de participer à des courses, des randonnées ou des balades dans la nature.Des fauteuils spécialement conçus sont équipés de bras pour permettre à un, deux ou quatre porteurs de faciliter le déplacement de l’utilisateur.Depuis, la gamme Joëlette s’est enrichie, avec Sofao, une version pour la baignage, et Bi-Ski, pour les sports d’hiver.Il faut compter: un coût élevé pour un usage ponctuel. Mais ces fauteuils tout-terrain peuvent s’avérer intéressant pour des associations ou des collectivités.Ainsi, l’office de tourisme de la ville de Metz s’est équipé en juin dernier de deux joëlettes pour pouvoir proposer des visites guidées de la ville aux personnes à mobilité réduite.Tout dépend du type de fauteuil choisi : mieux vaut consulter la liste des produits et des prestations de l’Assurance maladie avant d’acheter.Pour le, l’Assurance maladie fixe des échéances… mais elle ne remboursera le nouveau fauteuil que si l’ancien est vraiment hors d’usage ou inadapté à son utilisateur.De même, le renouvellement peut être accordé avant la fin de ce délai, après avis du médecin-conseil.Contactez votre caisse d’assurance maladie.Les, la(PCH) et l’(allocation personnalisée d’autonomie) peuvent aussi prendre en charge une partie du coût.N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la MDPH ou du Clic le plus proche.Dans certains Cicat (centres d’information et de conseil sur les aides techniques), dans les salons spécialisés ou chez les installateurs. Pour consulter la liste des Cicat, rendez-vous sur l' annuaire Agevillage et choisissez le thème Informations et conseils.Pour trouver un revendeur près de chez vous, rendez-vous sur l'annuaire Agevillage et choisissez le thème Matériel médical.