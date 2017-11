Mère et fils en maison de retraite

Des inséparables. Ada Keating, une Anglaise âgée de 98 ans, vient d’entrer en maison de retraite pour s’occuper de son fils Tom, 80 ans.



Ils auront tenu un an. Tom Keating ne s’est jamais marié et a toujours vécu chez sa mère, Ada, une ancienne aide-soignante. Mais en 2016, l’homme entre à Moss View, une maison de retraite de Liverpool (Royaume-Uni). Sa mère vient tout juste de l’y rejoindre.



« Je vais dire bonne nuit à Tom dans sa chambre tous les soirs et j’y retourne le matin pour lui dire bonjour », confie la vieille dame au journal local, le Liverpool Echo.



Son fil se dit quant à lui ravi d’avoir retrouvé sa mère et de la voir plus souvent.



Une histoire touchante, qui pourrait devenir de plus en plus courante du fait du vieillissement de la population.



Attention toutefois à respecter les envies et les désirs de chacun. Certains parents - et certains enfants - pourraient aussi avoir envie de vivre leur avancée en âge en dehors de leurs rôles de père, de mère, de fils ou de fille.



A chacun d’être à l’écoute.





Crédits photo : Ehpad Les jardins du castel (35)