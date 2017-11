Défi'frip un défilé de mode intergénérationnel fait salle comble à Londres

Dans Défi'Frip, il y a "défi". Celui de regarder la vie sociale des plus âgés, des ainés, sans démagogie, ni idées préconçues. Comment mettre concrètement en musique les valeurs de partage, de solidarité et du vivre ensemble ? Le projet intergénérationnel Defi'Frip est né de l'idée d'un défilé de mode à partir de fripes revisitées et portées par toutes les générations valorisées en Top model.

Né dans le Parc naturel régional de Brenne dans l'Indre, Defi'Frip a fait salle comble ce 2 novembre à Londres !







Intergénération en pratique



L'idée a germé au sein de l'association Kaleïdoscope qui oeuvre autour de l’art et de l’éducation populaire de manière itinérante sur le territoire du Parc Naturel régional de Brenne dans l'Indre. Ils ont emmené dans leur sillage : Le Relais Brenne Initiatives Jeunes, la Barda compagnie (collectif d’artistes boulimiques de créations proches de publics "empêchés"), le Centre communal d’action sociale (CCAS) et enfin des résidents d'établissements pour personnes âgées dépendantes dont l'EHPAD de Mézières en Brenne qui accueille 84 personnes âgées dépendantes. Les acteurs non-professionnels âgés de 16/17 ans pour les jeunes ou de 90 ans en moyenne pour les plus âgés ont participé à ce projet de défilé de mode original et professionnel.





Faire connaître ces initiatives : ça rassure les proches aidants !



Pour la troisième et dernière représentation, Défi'Frip est allé à Londres ce 2 novembre au Chelsea Theater. Le spectacle était retransmis en direct à plus de 200 personnes réunies au Cinéma Studio République de Le Blanc dans l'Indre.

David, un français vivant à Londres, avait sa maman parmi les résidents Top Model. Il témoigne : "Le résultat est incroyable et le projet porte bien son nom, en effet, il s'agit d'un vrai challenge d'amener ces personnes en voyage, de les faire monter sur scène, et tout est vraiment beau. Le décor et les musiques changent constamment et tout le monde se change, avec des vêtements de fripes, à chaque scène !".





Un projet, des représentations, un voyage à Londres qui transforment et vont rester en mémoire



"On a l’impression d’être devenu comme une famille à force de vivre ensemble, hier soir, il y avait beaucoup d’émotion car on sait qu'on allait se séparer... Cette expérience nous a beaucoup soudés autant avec les jeunes que les anciens " explique Jordan Champigny, animateur de 21 ans.

La troupe a même fêté les 93 ans du résident : monsieur Jacques Loiseau à l'auberge de jeunesse de Londres.

Ces créations vont modifier les regards que les générations portent les unes sur les autres espère l'association Kaléidoscope.

Un documentaire est en cours de montage pour continuer de parler, d'échanger et donner envie d'autres Défis'Frip !





Défi'Frip en chiffres

15 jeunes et 15 personnes âgées non-professionnels qui jouent sur scène avec confiance et complicité

plus de 300 tenues trouvées par les jeunes en friperies, à l'Armée du Salut et autres organismes de charité

une équipe en tournée de 70 personnes (une metteuse en scène, une graphiste parisienne, un photographe allemand, deux cuisinières, des animateurs, des interprètes, un documentariste cameraman, une attachée de presse canadienne, du personnel soignant...), à laquelle il faut ajouter les bénévoles et participants sur place

1h30 de défilé de mode constitué de 18 "tableaux" de 3 minutes chacun, qui traversent les époques avec de la danse, du mapping interactif, de la chanson et des esthétiques très distinctes

des liens renforcés entre 2 générations et 2 cultures

65 000 € de fonds collectés

72 litres de soupe

des dizaines de protections pour les fuites urinaires

4 fauteuils roulants

5 cannes

52 smartphones

500 repas cuisinés par les bénévoles

un visa obtenu last minute pour Imane, lycéenne marocaine et "leadeuse" du groupe des jeunes



En savoir plus sur Défi'Frip