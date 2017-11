Prévention : Campagne de dépistage du cancer colorectal

Le cancer colorectal est le 2e cancer le plus meurtrier, après le cancer du poumon rappelle l'Institut nationale du cancer à l'occasion de la campagne de dépistage 2017. Chaque année, il touche 43 000 personnes en France, le plus souvent après 50 ans. Il est responsable de 18 000 décès.

Mais un dépistage à temps peut vous sauver la vie.





Dépistage entre 50 et 74 ans

Détecter à un stade précoce

Vous avez plus de 50 ans ?

Le dépistage du cancer colorectal s’effectue grâce à un test rapide et efficace à faire chez vous. Remis par votre médecin à l’occasion d’une consultation tous les deux ans, le test est pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie, sans avance de frais.Le cancer colorectal se développe lentement. La tumeur, appelée polype, apparaît sur la paroi interne du côlon et du rectum. L’évolution d’un polype en cancer peut durer une dizaine d’années. Le test de dépistage permet de détecter un cancer à un stade précoce et d’augmenter les chances de guérison. On peut aussi repérer un polype avant qu’il n’évolue en cancer.N'oubliez pas : oser parler du dépistage du cancer colorectal avec votre médecin.En savoir plus : www.e-cancer.fr