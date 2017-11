Relais des aidants à domicile avec des volontaires en service civique

L'association Alzheimer à Domicile de Valenciennes propose plusieurs actions pour venir en aide aux personnes malades et leurs proches aidants. Interv'Alzheimer est une solution de répit à domicile où des professionnels de l'association prennent le relais du proche à domicile.

Des volontaires en service civique, professionnels retraités du secteur médico-social, permettent d'assurer ce relais sur plusieurs jours.





Un "Baluchon Alzheimer®" québécois à la française



Les proches aidants de personnes atteintes de pathologies neuro-dégénérative comme Alzheimer, ont besoin de souffler. Souffler pour se reposer, se ressourcer, se soigner aussi. L'idéal est de pouvoir confier son proche à une personne de confiance, compétente face aux spécificités de la maladie, qui demande un savoir-faire et savoir-être 24 heures sur 24. Au Québec le service s'appelle le Baluchon Alzheimer : un aidant professionnel formé vient poser son baluchon au domicile de la personne malade, pour ne pas bousculer ses habitudes et permettre aux proches de partir le plus rassurés possibles.

En France, le code du travail limite le nombre d’heures consécutives d’interventions pour les personnels salariés.

Il faut donc trouver les formes de "relayage" qui répondent aux contraintes réglementaires du droit du travail. C'est notamment l'objet de l'expérimentation menée suite au rapport de la député Joëlle Huillier sur le Baluchonage devenu relayage en France.





Recourir aux services civiques



L'association Alzheimer à Domicile a choisi de recourir à des contrats de service civique associé à l'obtention d'un agrément de la préfecture pour intervenir jusqu’à onze jours de prestation par mois.

Ils sont d'anciens aides-soignants, anciens professionnels de santé retraités et sont formés pour intervenir à leur convenance et s'adapter à la personne malade 24 heures sur 24.

L'intervention est contractualisée suite à une visite et une évaluation à domicile sur place du responsable du service. L'organisation souhaitée est alors posée par écrit : horaires des levers/couchers, repas, activités préférées au vue de l'histoire de vie de la personne malade, contacts médicaux, traitements médicamenteux, interventions de services à domicile etc...

Le fait de faire appel à d'anciens professionnels de santé rassure les proches aidants.

Alzheimer à Domicile est souvent contacté par les médecins, les assistantes sociales, les plateformes de répit des aidants, les MAIA (maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer), Les CLIC (centres locaux d’information et de coordination) (Clic).





Un coût encore lourd pour les proches aidants



Des solutions de relais à domicile sur plusieurs jours commencent à voir le jour en France avec le soutien du plan d'aides de l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) et des financements complémentaires selon les territoires (ex. dans les Bouches du Rhône).

"À ce jour, les aidants assument à 100 %, avec possibilité de déduction fiscale. Mais 40 % des demandes de répit ne sont au final pas mises en place parce que les aidants n’ont pas les moyens de les financer » explique le directeur d'Alzheimer à Domicile à la Gazette Santé Sociale.

Les travaux de Joëlle Huillier sur le Baluchonnage devenu relayage en France, doivent aboutir sur des formes de financements supportables de ces relais à domicile sur plusieurs jours pour les personnes malades et leurs proches aidants.





Contact



Alzheimer à domicile

10 rue du maréchal Leclerc

62000 Lens

Tél. : 06.33.79.90.39

Courriel : utiliser le formulaire de contact

www.alzheimer-domicile.org