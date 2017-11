Val-de-Marne : EcoReso donne une nouvelle vie aux aides techniques

Ce nouveau réseau coopératif de rénovation et de distribution d’aides techniques (accessoires pour l’autonomie) ouvrira la semaine prochaine sa première antenne à Rungis. Deux autres projets sont en cours en Normandie.



A l’instar de la Recyclothèque (Gironde) ou la Technicothèque (Maine-et-Loire), EcoReso a pour objectif de faciliter l’accès aux aides techniques en donnant une nouvelle vie au matériel usagé.



Les produits seront proposés à un prix 30 à 50 % moins élevé que du neuf. A l’achat, mais aussi à la location.



Les futurs clients d’EcoReso pourront aussi bénéficier de la visite d’un ergothérapeute à domicile, qui pourra les accompagner dans leur choix.



Pour se procurer les aides techniques à recycler, le réseau s’est mis en lien avec les Ehpad et autres établissements mais compte aussi sur la bonne volonté des familles et des particuliers.



« Très souvent, ces appareils finissent en déchetterie, une fois la personne disparue », regrette dans le Parisien Claude Dumas, directeur général du Ceremh (Centre de ressources et d’innovation mobilité handicap), à l’origine du projet.



Ouverture programmée le 15 novembre.



