C'est quoi, une conciergerie seniors ?

Bordeaux, Levallois-Perret, Valenciennes, Toulouse, Bourges… Les conciergeries seniors fleurissnet aux quatre coins de l’Hexagone. Mais à quoi servent-elles exactement ? Explications.



Inspirées par les concierges des grands hôtels, qui ont pour mission d’apporter des réponses à toutes les demandes de leurs clients - réserver un restaurant, envoyer des fleurs, organiser une visite au musée… -, les conciergeries seniors ont pour but de rendre des services (ponctuels ou non) à leurs clients.



Des réponses très variées, pour une demande pas nécessairement récurrente : deux points qui les distinguent des services à la personne plus traditionnels.



Ainsi, Allo Bernard, à Toulouse, propose large palette de services : des visites de courtoisie, mais aussi de venir régler la télévision ou installer la box, des activités collectives (cours de gym, projections de film…), sans oublier les services sur mesure.



A Bourges,le concierge d'Allo Zen silver peut acheter un cadeau ou des fleurs à votre place, aller à la pharmacie, vous aider à gérer votre courrier…



Merci Oscar, à Levallois-Perret, prend rendez-vous avec le coiffeur, organise des ateliers de prévention des chutes…







Comment ça marche ?

Bref, la grande majorité des besoins trouve une réponse.Les conciergeries pour particuliers s’appuient sur desavec des services d’aide à domicile, des professionnels qui se déplacent à domicile (coiffeurs, esthéticiennes, plombiers…).Des prestataires rigoureusement sélectionnés, notamment pour les offres dédiées aux personnes âgées : faire appel à une conciergerie, c’est s’assurer (en théorie), de bénéficier d’un service de qualité.C’est aussi disposer d’un interlocuteur unique, professionnel et rassurant, joignable par mail, par téléphone et parfois en face à face, comme à la Conciergerie solidaire de quartier , à Bordeaux., mais pas nécessairement insurmontable : les conciergeries peuvent facturer leurs clients au coup par coup ou proposer des abonnements.Et leur force de frappe leur permet de négocier les tarifs avec certains de leurs prestataires (coiffeurs par exemple).Une solution qui vaut la peine d’être testée.