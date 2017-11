Dossier : et pourquoi pas un monte-escalier ?

Marches inégales, escalier sombre ou encombré… Ce lieu de passage incontournable peut devenir avec le temps une véritable source d’accidents. L’idéal ? Eviter de l’emprunter en installant une chambre et une salle de bain au rez-de-chaussée de la maison. Mais la configuration des lieux ne le permet pas toujours. Le monte-escalier peut alors devenir une solution intéressante.





Est-ce la solution la plus adaptée ?

Comment choisir ?

L’escalier : est-il droit ou tournant ? Quelle est son inclinaison ?

L’installation : le rail sera-t-il fixé sur les marches ou au mur ?

L’utilisation : quel est le poids de l’utilisateur ? Plusieurs personnes vont-elles utiliser l’appareil ?

La sécurité : un dispositif de sécurité est-il prévu pour interdire l’arrêt si le siège est mal positionné ou arrêter l’appareil s’il rencontre un obstacle ? Est-il stable ? Est-il équipé d’une ceinture de sécurité ? Le siège est-il pivotant, afin que l’utilisateur puisse se lever sur le palier, et non sur les marches ?

L’ergonomie : le siège est-il repliable, afin que les non-utilisateurs puissent passer facilement par l’escalier ? Le siège est-il réglable en hauteur ? L’utilisation est-elle simple ?

La commande : est-elle transposable à gauche, si la personne est hémiplégique ? Le siège est-il télécommandable ? Comment est l'ergonomie des commandes ?

Combien ça coûte ?

Quelle prise en charge ?

S'il est impossible de déménager chambre à cioucher et salle d'eau, le monte-escalier peut offrir une bonne alternative. Mais avant de se lancer dans un tel projet, onéreux et qui nécessite des travaux plus ou moins importants, mieux vaut être sûr de soi.(médecin traitant, ergothérapeute…) pour s’assurer que le monte-escalier est adapté à la situation.Différents critères vont influer le choix :A noter : les cages d’escalier trop étroites ne permettent pas l’installation d’un monte-escalier.Si c’est au mur, il devra être porteur. Au sol, attention au chauffage par le sol le cas échéant.Une fois ces critères en tête, comparez les offres des différents fabricants. Sur internet, en vous rendant dans un Cicat (Centre d’information sur les aides techniques) ou dans un salon spécialiséPour trouver un revendeur près de chez vous, rendez-vous sur l' annuaire Agevillage et choisissez le thème Matériel médical., la présence d’un service après-vente fiable, la durée de garantie et les modalités d’entretien.A partir de 4 000 € pour un escalier droit, le double dès qu’il y a une courbe ou un palier.Différentes aides sont possibles : Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, aides de la Sécurité sociale et des mutuelles, des caisses de retraite, des collectivités locales, aides fiscales, prise en charge partielle au titre de l'Apa.Pour savoir de quelles aides vous pourriez bénéficier, renseignez-vous auprès de Soliha (solidaire pour l'habitat), au 08 12 13 14 15 (0,05 €/minute + prix de l'appel).