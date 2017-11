Labels Humanitude 2017

Aujourd’hui, 728 000 personnes résident en maison de retraite avec un niveau de dépendance qui ne cesse de s’alourdir. Les résidents fragilisés, ayant leurs facultés cognitives affaiblies, ne parviennent plus à comprendre la situation de soins. Les actes ou gestes naturels sont très souvent, faute d’être analysés et compris, ressentis comme des agressions.

La tâche s’avère donc d’autant plus difficile pour le personnel soignant en institution. Si le terme de bientraitance s’est imposé dans les recommandations officielles des organismes publics d’évaluation et d’accréditation, il manque encore des repères clairs dans le quotidien des pratiques. La notion de bientraitance est souvent perçue comme une évidence. Or les comportements des personnes atteintes de troubles cognitivo-mnésiques montrent au contraire qu’un prendre soin professionnalisé et cohérent n’est pas si simple.



Le label Humanitude vient attester de la qualité du prendre soin. Il est délivré, après visite du site, sur le respect de 5 principes de bientraitance déclinés en 300 critères et indicateurs, réunis dans un manuel d’utilisation.





200 adhérents, 62 structures engagées vers le label, 13 labellisés dont 3 nouveaux en 2017

Des résidents et des professionnels plus sereins

Avant tout une question de vision, d'organisation

Refuser les soins de force

L'Humanitude est une méthodologie de soin comprenant une philosophie de soin et 150 techniques de prendre soin. Mise au point depuis près de 40 ans par ses auteurs Yves Gineste et Rosette Marescotti, elle s'enseigne en formations professionnelles continues dans les services auprès des personnes malades qui posent des difficultés aux équipes soignantes. Mais « Former ne suffit pas. Il faut rendre pérenne ces formations. C’est pourquoi nous avons décidé de créer une association pour mieux organiser cette méthodologie. Nous avons mis en place des outils pour permettre aux établissements de suivre cette démarche au long cours, l’intégrer dans leurs projets de services et arriver ainsi à l’obtention du label » explique Evelyne Gaussens, directrice d'hôpital honoraire, présidente d'Asshumevie, l’association des utilisateurs de l’Humanitude (EHPAD, USLD, MAS, SSIAD, Centres hospitaliers) qui a créé et délivre le label Humanitude.L'Etablissement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Les Balcons du Lot à Prayssac (46), qui accueille 60 résidents est fier d'avoir obtenu le Label Humanitude. Il est très exigeant avec ses 350 critères à suivre mais "c’est une reconnaissance et un engagement pour le personnel" souligne Madame Courrier cadre de santé.L'établissement est bien "un lieu d’envie pour les résidents, mais aussi pour les professionnels, qui ont envie de venir travailler. Cela a donné du sens à leur travail. Humanitude, c’est un savoir-être. La labellisation est la concrétisation des acquis. Elle apporte une garantie de pérennisation sur ce qui a été et sera mis en place autour du résident. Les résidents ne sont plus angoissés, ils ressentent une plénitude et se sentent écoutés et compris. Les familles viennent en confiance dans l’établissement. Le Label Humanitude nous a permis par ailleurs d’obtenir une reconnaissance de la part des autorités de tutelle »Pour Mme Schrub, directrice de la r ésidence Bouic-Manoury à Fauville-en-Caux (76), 100 résidents, "mettre en place cette méthodologie de soins ne nécessite pas l’embauche de personnel supplémentaire, mais des professionnels, formés, soutenus, encadrés. C’est avant tout une question d’organisation. Nous avons mené une enquête auprès des familles et le retour est très positif, notamment sur les aspects de respect de la personne, de la dignité et de la qualité d’écoute par rapport aux souhaits et aux envies des résidents. Ils ont attribué à l’établissement une note supérieure à 8/10. Il faut saluer les équipes. Et le label n’est pas une fin : cet investissement doit se maintenir, pour continuer à progresser, à s’améliorer en fonction des demandes et des besoins des résidents ».Le label Humanitude se décline aussi pour les établissements d'accueil de personnes en situation de handicap. Le Foyer d'accueil médicalisé (FAM) et le service d'aides à domicile (SAMSAH) de l 'ADEP Roanne (42) vient juste d'être labellisé. Pour sa directrice madame Maître, le label Humanitude a été un énorme travail de remise en question des pratiques professionnelles. L'enjeu : zéro soins de force sans abandon de soin. Mais le label structure, rassure et ouvre des perspectives : comme de booster la démarche RSE (responsabilité sociale de l'entreprise) au point de revoir l'alimentation et l'approvisionnement vers des produits bio des producteurs locaux.En savoir plus : www.lelabelhumanitude.fr