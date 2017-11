Aidants : accompagner une personne diabétique

En France, plus de trois millions de personnes sont traitées pour le diabète, et 700 000 autres seraient malades sans être diagnostiquées. La maladie touche plus particulièrement les aînés : un malade sur quatre est ainsi âgé de 75 ans ou plus. Quelques pistes pour les aidants de personnes âgées et diabétiques.





Les deux types de diabète





Etre l’aidant d’une personne diabétique

Association française des diabétiques.



Faire appel à une aide professionnelle pourra également faciliter le quotidien : votre qualité de vie comme celle de votre proche ne pourront que mieux se porter.



Diabète et aides financières

Le diabète est une maladie chronique : les soins et traitements qui y sont liés sont pris en charge par l'Assurance maladie au titre des



Selon la situation, une personne âgée diabétique pourra aussi bénéficier d'autres aides : l'



Renseignez-vous au Clic (centre local d'information et de coordination) ou directement auprès des organismes concernés.



Trouver leurs coordonnées



S’impliquer pour améliorer la vie des malades et de leurs proches

A l’occasion de la journée du diabète le 14 novembre, la Fédération Française des Diabétiques lance les Etats généraux du diabète et des diabétiques.



Il s’agit, pendant un an, d’élaborer des propositions concrètes en vue d’améliorer la prise en charge et la qualité de vie des personnes diabétiques.



est une maladie auto-immune, qui nécessite des injections d’insuline et une surveillance régulière de la glycémie (taux de sucre dans le sang).est quant à lui une maladie génétique, dont la survenue est favorisée par une mauvaise hygiène de vie (alimentation déséquilibrée, surpoids, sédentarité…). Il peut être traité par un régime alimentaire adapté, des médicaments ou des injections d’insuline.Dans les deux cas, il s’agit de maladies contraignantes, qui demandent une adaptation du mode de vie de la personne qui en souffre.L'âge est par ailleurs facteur de complications, qui peuvent entraîner une perte d'autonomie plus ou moins importante.Vous pouvez aider votre proche de plusieurs façons.D’abord, en l’aidant à maintenir un: repas, lever, coucher… Des horaires réguliers faciliteront l’observance du traitement.Ensuite, en l’encourageant à adopter des: préparer et déguster des repas adaptés aux contraintes de la maladie, maintenir une activité physique… La marche, notamment, est toute indiquée pour lutter contre le diabète.Vous pouvez aussi l'inciter à porter sur lui une carte signalant sa maladie, télécharger ici Enfin, en ne minimisant pas l’Le diabète est une maladie chronique, ce qui en soi peut être difficile à vivre. Qui plus est, les crises d’hypoglycémie peuvent rendre le malade agité, générer de l’anxiété, de la nervosité… Pas toujours évident à gérer.N’hésitez pas à en parler à votre médecin et à vous rapprocher des associations de malades, comme l’