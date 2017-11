J'y suis j'y reste 3 : l'aménagement du logement en questions

Depuis 2012, la série documentaire J’y suis j’y reste se penche sur l’adaptation du logement quand on avance en âge. Le troisième volet, désormais disponible en ligne, s’intéresse plus particulièrement à la mise en œuvre d’un projet d’aménagement de son logement et aux difficultés rencontrées. Un film riche d’enseignements…



Réalisée par Marie Delsalle, psychanalyste, et Jacques Loeuille, réalisateur, J’y suis j’y reste est à la fois un projet audiovisuel et de recherche, porté par le réseau Leroy Merlin Source.



A travers une vaste série d’entretiens et de reportages, il s’agit d’explorer les motivations des personnes qui souhaitent vieillir chez elles et les enjeux qui se rattachent à cette notion de domicile.



Après un premier volet consacré à l’écoute de la parole des âgés et de leurs désirs (de liberté, de confort, de bien-être…) puis un deuxième où ces aspirations étaient confrontées au regard des aidants et des professionnels de l’intervention à domicile, J’y suis j’y reste 3 analyse les contraintes sociales et techniques à l’œuvre une fois la décision prise.





Comment financer les travaux ? Qui pour conseiller, réaliser ? Quels sont les délais ?

Des leçons à tirer

Tout d’abord, anticiper.

Ensuite, faire appel aux bons professionnels, comme les ergothérapeutes pour vous accompagner dans ce chantier et vous conseiller sur les aménagements qui vous correspondent vraiment.

Faire vos demandes d’aide suffisamment en amont, en appelant un conseiller Rénovation info service au 0820 15 15 15 (0,05 €/min + prix de l’appel) et la fédération Soliha, et en consultant notre article consacré aux aides financières dédiées.

Petits ou gros chantiers, les travaux peinent souvent à être réalisés. En cause ? La complexité du système d’aides financières, le temps de traitement des dossiers, aussi.Et comme la plupart des travaux doivent se faire dans l’urgence, les situations peuvent devenir difficiles.Compte tenu des difficultés évoquées, le documentaire permet de tirer plusieurs enseignements.Une série éclairante pour les personnes âgées elles-mêmes comme pour tous ceux qui les entourent, des aidants et des proches aux professionnels.