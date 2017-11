Majeurs protégés, majeurs citoyens : des personnes sous tutelle ou curatelle témoignent

En France, près d’un million de personnes bénéficient d’une mesure de protection juridique. Parce que leurs facultés sont altérées, ils ont besoin de l’accompagnement d’un tiers, pour protéger leur personne et leurs ressources. Dans un cas sur deux, il s’agit d’un professionnel. Une relation particulière mise en lumière dans cet ouvrage signé Stéphane Lavoué et Catherine Le Gall.



Pour réaliser ce livre photo, intitulé Majeurs protégés, majeurs citoyens, 21 personnes protégées et sept mandataires judiciaires ont accepté de passer devant l’objectif du photographe et de se confier à la journaliste.



« Des personnes qui n’ont souvent pas choisi d’être mis « sous tutelle ou curatelle », qui ne choisissent pas leur mandataire. Des personnes qui souvent subissent cette situation... même s’ils en reconnaissent parfois l’intérêt », a rappelé Bernard Farriol, secrétaire général de l’Unaf, à l’occasion de la sortie de l’ouvrage.



Car le rôle du tuteur, du curateur - qu’il soit professionnel ou non - consiste à la fois à protéger mais aussi à favoriser l’autonomie de la personne et à respecter ses choix.



Le livre a pour objectif de mettre en lumière ce lien, cette relation particulière, mais aussi de soutenir l’expression des personnes protégées.



« Avec ce projet, les personnes protégées ont pu réaliser qu’elles étaient dignes d’intérêt, que leur humanité et leur place dans la société étaient importantes », souligne Fernand Thuet, président de l’Udaf 68, à l’origine du projet.



A noter : les photos seront exposées le 1er décembre à Châlons-en-Champagne (51), lors du forum régional Droits devant sur la défense et promotion de l’accès aux droits des personnes vulnérables.



Plus d’informations sur le site de l’Udaf 68.