Cadeaux de Noël : la sélection de la rédaction

Un livre en gros caractère pour le plaisir de continuer à lire, même quand la vue baisse. Les éditeurs spécialisés proposent un large choix de romans et d’essais dans des tailles de police plus ou moins grandes.Romances, romans historiques, policiers, biographies… Il y en a pour tous les goûts.A partir de 15 eurosConçus pour être utilisés par des personnes voyantes, malvoyantes ou non-voyantes, les dominos portent à la fois des chiffres en caractères agrandis, en relief et en braille.Ils sont également aimantés et vendus avec un tapis de jeu magnétique, pour les maintenir en place en cours de partie.Un cadeau idéal pour jouer tous ensemble.Prix : 58 eurosConçu par un chercheur en neurophysiologie, Défiez votre cerveau ! permet non seulement de faire travailler ses méninges mais aussi de découvrir le fonctionnement du cerveau, chaque réponse étant accompagnée d’une courte explication.A utiliser seul, en famille ou entre amis, les jeux sont regroupés en fonction des fonctions cérébrales qu’ils permettent d’explorer., de Jack GuichardEditions Larousse, 144 pages15,95 eurosPourquoi ne pas réaliser soi-même une maison en pain d’épices ? Ce kit contient l’essentiel des ingrédients (bio) et du matériel nécessaire, ainsi que des explications simples pour construire une maison à la texture sablée et moelleuse.Un moment gourmand et convivial à partager avec ses petits-enfants.25 euros chez Nature & Découvertes Déjà disponible pour les professionnels, la collection audio Voix d’or s’enrichit de CD à destination des particuliers.Le principe ? Des chroniques, des jeux ou tout simplement des univers sonores imaginés pour stimuler l’expression, le dialogue et la mémoire des plus âgés.Une idée originale pour des échanges renouvelés.Conçu pour favoriser l’échange entre générations, 2 minutes ensemble ! repose sur un principe simple : tirer une carte et répondre en deux minutes à la question posée.J’imagine les vêtements du futur, je raconte un jouet ou une peluche qui a accompagné mon enfance, je décris l’invention la meilleure de tous les temps… 52 prétextes pour lancer la discussion entre petits et grands.Prix : 15 euros