Agathe et la chose commune : spectacle à tarif réduit pour les lecteurs d'Agevillage

Un parti pris audacieux. Agathe et la chose commune fait le parallèle entre la perte de la mémoire d’une vieille dame malade d’Alzheimer et le destin de la Sécurité sociale, en déclin dans une société individualiste. Un spectacle drôle et sensible qui fait la part belle aux questions de solidarités, familiales ou collectives, à voir au théâtre de Belleville.



Agathe, retraitée de la Sécurité Sociale, reçoit sa famille et s’apprête à accueillir le nouveau compagnon de sa petite-fille. Cet événement lui rappelle sa rencontre avec son mari qui, croyant aux valeurs mutualistes, a fait adopter un système de cotisations au sein même de leur foyer.



Tandis que les désaccords avec son gendre sur ce fonctionnement se réveillent, les souvenirs d’Agathe resurgissent et s’entremêlent à la réalité. Envahie petit à petit par son passé, elle s’accroche au contact qu’elle entretient avec les siens, dans l’espoir de rester avec eux et de continuer à faire vivre les valeurs qui lui sont chères.



Ses proches sont alors partagés entre la compassion et la nécessité de gérer un fonctionnement qu'ils n'ont pas imaginé et dont ils doivent s’emparer. Tous différents, ils débattent alors entre eux de l’héritage qu’on leur a laissé et de la façon de le réinventer.



La pièce, récompensée par la Mention spéciale du Prix du Théâtre 13 - Jeunes metteurs en scène 2017, est signée par Gaëtan Gauvain.



Agathe et la chose commune, du 29 novembre au 10 décembre



Théâtre de Belleville, Passage Piver, 94 rue du Faubourg du temple, Paris 11

Du mercredi au samedi à 19h15, le dimanche à 15h.

Durée : 1h05

Texte et mise en scène : Gaëtan Gauvain

Avec Sylvie Artel, Marine Benech, Laurence Devilleger, Apolline Martinelli, Paul Menage, Sébastien Portier, Léa Rivière et Jonathan Salmon

Production : Cie Et rien d'autre