Hospitalisation : préparer la sortie avant l'entrée

Près de 6 personnes sur dix estiment ne pas avoir été préparées à leur retour d'hospitalisation estime le baromètre GlobalAgingConsulting pour SelfADom (*) qui a interrogé 1514 personnes âgées de 55 à 80 ans ayant bénéficié de services suite à une hospitalisation dans les deux dernières années. L'enjeu : anticiper la sortie avant l'hospitalisation.



Se préparer avant d'entrer à l'hôpital

Si le manque de coordination des prestataires de santé (informations, ordonnances) est pointé par les personnes interrogées, elles constatent qu'elles n'avaient pas l'esprit suffisamment ouvert pour recevoir et comprendre la masse d'informations transmises, souvent rapidement (pour libérer le lit d'hôpital).

L'idéal serait donc de préparer la sortie en amont en étudiant les scénarios, les besoins probables d'aides, de matériels voire d'aménagement du domicile.



Or 81% des personnes interrogées n'ont pas conscience de la nécessité d'un aménagement du domicile après l'hospitalisation.



Que faudrait-il améliorer dans la préparation du retour à domicile ?

Préparer son dossier de santé, aménager son logement (accessibilité, lit médicalisé, fauteuil, matériel de santé, déambulateur...), préparer son réseau de soins (infirmiers, kinésithérapeute libéraux, services de soins infirmiers à domicilce, service d'hospitalisation à domicile), services d'aides (ménage, courses, livraison des médicaments, des repas, installation d'une téléalarme, téléasistance)...

L'étude montre que les plus jeunes personnes interrogées (plus souvent en couple) imaginent qu'elles vont se remettre rapidement de leur convalescence et n'ont pas besoin d'aménager leur logement. Les plus âgés sont plus conscients du besoin d'adapter la salle de bain, la cuisine, la chambre, l'accessibilité du logement.

Ce sont les proches qui informent et organisent le retour à domicile après le recours au médecin généraliste, aux services d'information de la mutuelle.

Une majorité des personnes interrogées affirme avoir besoin de plus d'informations pratiques pour ce retour à domicile.



Quelques ressources pour évaluer et aménager son logement : dossier Agevillage, Sites Internet des caisses de retraite : je sécurise mon logement, j'aménage mon logement (réalisé avec Agevillage) avec des conseils pièce par pièce.



(*) Etude quantitative suivie de 11 entretiens en face à face réalisés par le consultant Frédéric Serriere pour SelfADom, Auto-diagnotic de l'habitat par Geniaxes



Voir l'étude dans son ensemble sur Youtube commentée par Frédéric Serrière