Aides techniques : cuisiner en deux coups de cuiller à pot

Nul besoin de rappeler l’importance du plaisir, de la convivialité dans le repas. Se préparer à manger soi-même, malgré des difficultés, permet de prolonger ce plaisir de manger. Gros plan sur les ustensiles utiles en cuisine.



Préparer ses repas, c’est conserver une alimentation appropriée tout en luttant contre la dénutrition. C’est aussi préserver un pan de son histoire, se remémorer des souvenir, renforcer son estime de soi.



Réfléchir à ses envies, aller faire les courses, se lancer dans une préparation : autant de moyens de bouger et stimuler sa mémoire, son sens de l’organisation et ses sens.



Bref, on a tout à gagner en passant derrière les fourneaux. Pour faciliter les opérations, de nombreux appareils et ustensiles existent…

Des gadgets qui n'en sont plus



Tout d’abord, pensez à tirer parti de tous les appareils disponibles aujourd’hui.



Le four à micro-ondes, par exemple, a changé la vie de nombreuses personnes âgées.

Le robot de cuisine est aussi un accessoire incontournable quand on manque de force dans les bras ou les mains.

La bouilloire électrique sans fil évite d’avoir à manipuler une casserole d’eau bouillante et minimise donc les risques de brûlures.

Pensez encore au presse-agrumes électrique, source de vitamines, ou au couteau électrique pour ceux qui conservent une certaine habileté mais qui mastiquent difficilement.

Les ustensiles spécifiques





La planche à tout faire (ou "plan de travail multifonctions"). Grâce à son étau, elle permet de couper, trancher, dévisser d’une seule main. Vous y planterez une pomme de terre pour l’éplucher sans peine. Un peu chère, mais très utile.

Le fixe casserole. Il empêche la casserole de tourner et de se renverser.

La passoire de cuisson. Elle évite d’avoir à manipuler une casserole d’eau bouillante. On sort les légumes, et on attend ensuite que l’eau refroidisse pour vider la casserole.

L’ouvre bocaux. Ce cône en caoutchouc se pose sur le couvercle et limite les efforts en améliorant la prise (à coupler avec un socle antidérapant).

Le combiné "grattoir éplucheur". Très utile aussi, il permet d’éplucher fruits et légumes d’une seule main.

De nombreux ustensiles se déclinent en version ergonomique, faciles à tenir et utiliser lorsque les mouvements du poignet et des doigts sont réduits.

Quelle prise en charge ?





Où voir ces matériels ?

Où se les procurer ?

Pour cuisiner dans uneet éviter une fatigue inutile, vous pouvez aussi ajouter dans la cuisine une chaise à la hauteur adaptée à celle du plan de travail.Une table roulante permettra de transporter les préparations. Certains déambulateurs sont d’ailleurs dotés d’un plateau, qui pourra remplir cet office.Enfin, un robinet équipé d’une douchette permet de remplir les casseroles sans avoir à les placer au fond de l’évier.Certains sont destinés à ceux dont les gestes sont peu sûrs, qui manquent de force ou de précision ; d’autres ont été mis au point pour ceux qui ne peuvent se servir que d’une main.Il s'agit par exemple de :Mais aussi l’essoreuse à salade à piles, la balance de cuisine à affichage à gros caractères…Selon les cas, les aides techniques peuvent être(du département, des caisses de retraite, des mutuelles...). Renseignez-vous au Clic (centre local d'information et de coordination) ou directement auprès de ces organismes.Dans un Cicat (centre d’information et de conseil sur les aides techniques) ou chez un revendeur spécialisé. Consultez la liste des Cicat Un ergothérapeute pourra vous conseiller et vous orienter vers des produits adaptés.Par correspondance ou chez les revendeurs spécialisés.Pour trouver un revendeur près de chez vous, rendez-vous sur l' annuaire d'Agevillage et choisissez le thème "matériel médical".