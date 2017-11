Prévention : 7 gestes à adopter pour un hiver sans virus

Avec le froid désormais bien installé, les maux de l’hiver refont leur apparition. Gros plan sur les sept gestes à adopter pour se prémunir des virus.



Il existe 7 gestes barrières à adopter pour se protéger contre les virus de l’hiver, rappelle le ministère de la Santé :



se laver les mains

se couvrir le nez et la bouche quand on tousse ou éternue

se moucher dans un mouchoir à usage unique

éviter de se toucher le visage, en particulier le nez et la bouche

rester chez soi, limiter les sorties, contacter le médecin si besoin

limiter les contacts directs et indirects (via les objets)

porter un masque, notamment lorsqu’on est en contact avec des personnes fragiles

d’aérer votre logement 10 minutes par jour pour renouveler l’air ;

de maintenir une température aux alentours de 19-20°C à l’intérieur : une température trop élevée à l’intérieur peut en effet causer une mauvaise circulation sanguine, mais aussi des troubles ORL qui faciliteront la pénétration des microbes dans l’organisme.

Et quand on est malade :N’oubliez pas non plus :Enfin, à partir de 65 ans, vous pouvez vous faire par votre pharmacien si vous habitez en Auvergne Rhône-Alpes ou en Nouvelle Aquitaine ; par votre médecin traitant ou un infirmier dans le cas contraire.Même si le vaccin est loin d’être efficace à 100 % et permet pas forcément d'éviter la grippe, il est censé limiter les complications graves liées à la maladie.