Spécial fêtes : s'organiser en amont pour une journée sans accroc

Repas, décoration, cadeaux : les fêtes de fin d’année demandent un peu d’organisation, a fortiori quand une ou plusieurs personnes âgées en perte d’autonomie prennent part aux réjouissances. Quelques conseils pour préparer une journée réussie.





Si votre proche âgé réside en Ehpad





Prévoir le transport





Demander de l’aide pour le jour J…





… mais aussi en amont

Prévenez la direction de l’établissement des dates auxquels votre proche sera absent, et profitez en pour(à quelle heure prend-il ses repas ? Fait-il la sieste à un moment de la journée ?) et ses traitements pour vous assurer qu’il n’y ait pas de rupture dans la prise de médicaments le cas échéant.La voiture ou le taxi restent les options les plus confortables.Si besoin, il existe différentes solutions deaux seniors, parfois mis en place par les communes - le service Pam à Paris par exemple -, par des associations, des entreprises…Renseignez-vous sur l’offre locale en vous adressant au Clic par exemple (centre local d’information et de coordination), et réservez suffisamment en amont : cette période risque d’être fort demandée ! la SNCF propose un service de transport accompagné aux personnes qui ont des difficultés pour se déplacer, d’assistance pour les plus de 60 ans…pour vous renseigner et trouver le service qui convient.Que votre proche vive en maison de retraite, chez lui ou chez vous, n’hésitez pas à demander du renfort pour le jour J.Soit à un autre membre de la famille, soit en faisant appel à une aide professionnelle via un service d’aide à domicile Une fois encore,En demandant de l’aide, vous serez plus disponible pour profiter de votre journée de fête et de tous vos invités.Ménage, courses, préparation du repas… La préparation de la journée requiert du temps, pas toujours facile à dégager quand on est aidant.Là encore, des professionnels peuvent alléger votre emploi du temps en prenant en charge ces préparatifs : renseignez-vous auprès d’une entreprise de service à la personne, ou pourquoi pas, via des plateformes de services entre particuliers comme Youpijob ou Jemepropose La semaine prochaine, conseils pour des fêtes sereines et agréables en famille.