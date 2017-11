Soins palliatifs : « même en fin de vie, l'important c'est la vie »

Pour une très large majorité de Français, il est essentiel de préserver la liberté des personnes en fin de vie et de leur permettre d’accéder aux petits bonheurs du quotidien (93 et 86 %). Des souhaits en phase avec la démarche palliative. Explications.





Que sont les soins palliatifs ?





Une approche globale…

Combien de personnes sont accompagnées en France chaque année ?

143 unités de soins palliatifs (USP)

404 équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP)

111 réseaux de soins palliatifs

5 057 lits identifiés soins palliatifs répartis dans 835 établissements

Est-il possible de vivre sa fin de vie chez soi ?

la présence et la disponibilité d’une équipe de professionnels de proximité (médecin traitant, infirmier(e), auxiliaire de vie, kinésithérapeute…

une structure spécialisée pour coordonner leurs interventions, faire le lien avec les associations de bénévoles…

la capacité et la volonté des proches d’accompagner la personne en fin de vie.





Comment bénéficier d’un accompagnement en soins palliatifs ?



Source des chiffres : enquête Ifop/Adrea 2017







Ce sont des soins actifs et continus, pratiqués par une équipe composée de différents professionnels (médecins, infirmier(e)s, psychologues, assistante sociale…).« Il y a un bénéfice à débuter précocement l’accompagnement et les soins palliatifs lorsqu’un diagnostic de maladie grave est porté. La nature de l’aide reçue varie en fonction des besoins tout au long de l’évolution de la maladie. Il est donc important d’avoir un suivi régulier », souligne la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (Sfap).Selon l’OMS, un accompagnement précoce permet notamment de réduire les hospitalisations superflues, sources d’angoisse supplémentaire.« Les soins palliatifs cherchent à», rappelle aussi l’Organisation mondiale de la santé.Il s’agit de soulager les douleurs physiques, les souffrances psychologiques ou morales, et plus largement d’ «», dans le respect de leurs envies.Certains services acceptent les animaux de compagnie, les patients peuvent faire la grasse matinée, sortir déjeuner avec des amis ou leur famille… La liberté est préservée au maximum.« Je me souviens d’une dame dont le fils habitait en face : tous les soirs, le chien venait faire un bisou à sa maîtresse car c’était un petit moment de bonheur », témoigne ainsi une professionnelle de santé.Plusieurs dizaines de milliers de personnes en fin de vie, sans oublier leurs proches. Les dispositifs de soins palliatifs se sont fortement développés au cours de 10 dernières années.Au total, selon la Sfap , il existe sur le territoire :Sans compter les services et équipes dédiés aux enfants.Certaines personnes, après un séjour dans un service de fins palliatifs, retournent chez elles. Pour une majorité de Français (70 %), finir sa vie chez soi est un idéal à atteindre, à condition d’être accompagné et que les aidants soient soutenus.Les services d’hospitalisation à domicile et les réseaux de soins palliatifs permettent de répondre à cette demande.MaisA domicile, en s’adressant à son médecin traitant ou à un réseau de soins palliatifs. Les hôpitaux disposent quant à eux d’un référent ou d’une équipe spécialisée.Dans tous les cas, les soins palliatifs sont