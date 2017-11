A lire : Essentiels Amis des aînés n°4 : communication, nouvelles technologies et Silver économie

A l’heure où la communication s’établit majoritairement par voie numérique, où les nouvelles technologies investissent chaque jour un peu plus notre quotidien, la question préoccupe : comment les plus âgés, ceux qui n’ont pas vécu la révolution du numérique, vont pouvoir s’en emparer ? Et comment lutter contre la fracture numérique, source d’isolement social et d’accès restreint aux droits ? Ce quatrième numéro des Essentiels amis des aînés donne des pistes de réponses.



« Les âgés ne refusent pas le progrès », rappelle dans son éditorial Pierre-Olivier Lefebvre, délégué général du réseau Villes amies des aînés (RFVAA).



Reste qu’ils comptent parmi les plus éloignés du numérique.



Alors, comment aider ces personnes à vivre avec les nouvelles technologies, à s’adapter aux nouveaux modes de communication, sans les y forcer s’ils ne le souhaitent pas ? Quels compromis mettre en œuvre pour éviter qu’ils ne soient exclus ?



C’est à ces questions que ce numéro s’essaie à répondre. L’objectif : « inventer ensemble de nouveaux repères qui respectent le progrès et toutes les générations ».



Qu’il s’agisse de la fracture numérique en première partie, de l’informatique et de la robotique en deuxième partie ou de la Silver économie en troisième partie, le livret associe réflexions d’acteurs impliqués dans ces sujets et exemples concrets.



Sur la fracture numérique, l’universitaire Géraldine Goulinet-Fité donne les clefs pour créer un environnement favorable à l’apprentissage du numérique, la journaliste Marie-Eve Guibert rappelle les lieux ressources et Eric Campo, professeur d’université à Toulouse raconte le projet de la Maison intelligente de Blagnac.



Chaque sujet est ainsi exploré de manière théorique et pratique : à mettre entre les mains de tous ceux, professionnels, proches, familles, aidants, qui cherchent à accompagner des personnes âgées sur la voie des technologies d’aujourd’hui.





Communication, nouvelles technologies et Silver économie, collection Les Essentiels Amis des Aînés

Coordonné par Pierre-Olivier Lefebvre et Angélique Philipona

Octobre 2017

Prix : 12,00€ (+ frais de port)

