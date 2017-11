Bien vieillir dans le logement social : initiatives

On vieillit aussi dans le logement social, dans les résidences, les HLM. Rénover, accompagner l'adaptation des bâtiments comme des locataires à la révolution de la longévité n'est pas simple.

Ce 23 novembre, à la Cité des Sciences Paris, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) et les bailleurs sociaux d'Ile-de-France ont partagé leurs réflexions et bonnes pratiques.



Aménager le logement

L'action sociale de la CNAV a ouvert deux sites internet visant à sensibiliser les personnes qui avancent en âge mais aussi leurs proches aidants : je sécurise mon logement et J'aménage mon logement, avec des conseils pièce par pièce (site réalisé avec Agevillage).

Ces outils d'information viennent compléter les ateliers collectifs du bien vieillir (ateliers "bien chez soi") ainsi qu'un diagnostic du logement (réalisés par des professionnels, ergothérapeutes), associés au financement d'un Kit Prévention pour équiper le logement : barres d'appuis... et des soutiens aux montages de dossiers pour des aménagements plus conséquents avec Soliha notamment.

Levers les freins

Les professionnels estiment qu'il faut améliorer la chaîne opérationnelle de l'aménagement du logement : racourcir les délais du diagnostic de l'ergothérapeute à la mise en oeuvre effective à l'achat des matériels (magasins spécialisés comme Vita Confort en Ile de France) jusqu'à la pose ou la mise en oeuvre de travaux petits ou grands par des artisans formés, compétents.



Amicales des habitants, mobilisation des acteurs de proximité

Les bailleurs sociaux expérimentent la mobilisation des habitants eux-même dans la détection des besoins, des améliorations à apporter pour bien vieillir chez soi, dans le logement social, avec Emmaus Habitat notamment. Ils veulent s'appuyer sur les gardiens sachant qu'ils snt déja très sollicités par ailleurs (sécurité, entretien).

L'organisation des Ateliers du bien vieillir du Prif dans des locaux collectifs sont très appréciés et peuvent aider à déclencher des travaux petits et grands.

Et pourquoi pas des "Lab retraités", avec leurs proches aidant pour coconstruire les solutions avec professionnels de l'habitat, du logement social, a proposé Renaud Villar, directeur de la Cnav.



Labels pour l'habitat des seniors

L'habitat, le logement est un axe fort du bien vieillir. Il implique parfois une adaptation du cadre bâti (accessibilité), mais aussi des liens avec les services de proximité pour assurer la mobilité vers les commerces, les services, les professionnels de santé, de la culture (on peut faire appel aux professionnels des services à domicile pour sortir, au dispositif "sortir plus" des Caisses de retraite complémentaires). Le logement doit aussi favoriser le lien social par son ouverture, ses solutions ses équipements innovants, connectés. Le label Habitat Senior Services fait partie des points de repère, comme le label Haute qualité santé. Ils visent l'autonomie des seniors dans un environnement favorable, dans des villes labellisées Villes Amies des Ainés ou villes amies de la maladie cognitive (Dementia Friendly) comme Rennes.



Ma maison c'est mon château

Le Professeur Jean-Pierre Aquino a rappelé les propos de Geneviève Laroque : ma maison c'est mon château, le lieu de mon intimité, dont je peux interdire l'accès, dont j'ai la clé. Sacralisé, idéalisé, le logement peut aussi devenir hostile face à la maladie, le handicap, le va et vient des professionnels, les marches pour entrer et sortir. C'est la découverte d'autres solutions de logement, les échanges entre pairs, entre voisins, en famille... qui peut aider à éviter une démarche jusqu'au-boutiste jusqu'au confinement.