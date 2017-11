Lille devient la centième ville amie des aînés

Que d’actualité pour les Villes amies des aînés ! Alors que le réseau vient d’accueillir son centième membre, il a également décerné ses prix annuels à neuf communes qui mettent tout en œuvre pour permettre à leurs habitants, quel que soit leur âge, de bouger et d’agir dans leur ville.



C’est officiel depuis une semaine : Lille est aujourd’hui le 100ème membre du réseau ville amies des aînés.



La capitale du Nord est donc reconnue comme « adaptée aux besoins des personnes de plus de 60 ans afin qu’elles s’y sentent épanouies dans leur vie personnelle, citoyenne et sociale ».



Plus qu’un simple label, cette certification implique que la ville devra continuer de faire preuve de dynamisme et rendre des comptes sur ses réalisations en faveur du bien-être de ses seniors.



Peut-être comptera-t-elle en 2018 parmi les lauréats du concours Villes amies des aînés ?



Cette année, le concours avait pour vocation de récompenser les communes qui s’engagent, sur le thème bouger et agir dans sa ville.



Et les vainqueurs sont :





Dans la catégorie Participation citoyenne et emploi, l’opération Pédagogie de la mobilité mené par la SNCF à Rennes.

Dans la catégorie Culture et loisirs la proposition de l’office du tourisme de Metz de suivre des visites en joëllettes.

Dans la catégorie Autonomie, services et soins la conciergerie seniors de Valenciennes.

Dans la catégorie Information et communication les sorties au planétarium Planète seniors à Vaulx-en-Velin.

Dans la catégorie Transports et mobilités, la solution de transport partagé DiviaPouce à Dijon.

Dans la catégorie Espaces extérieurs et bâtiments le projet A petits pas dans mon quartier, à Lyon.

Dans la catégorie Habitat la Maison Dahlia, du Havre, un lieu dédié à l’aménagement du logement pour rester vivre chez soi le plus longtemps possible.

Dans la catégorie Lien social et solidarité la marche en déambulateur Mobil’Aînés à Bordeaux, qui vise à faire changer les regards sur les âgés et à leur redonner leur place dans l’espace urbains, une manifestation soutenue par Agevillage depuis sa première édition.

Le prix spécial a quant à lui été décerné au projet artistique, culturel et intergénérationnel Les cinq saisons de l’arbre à Pau.

Les lauréats recevront leur prix le 15 décembre, lors des cinquièmes rencontres du réseau qui se tiendront au ministère de la Santé à paris.Crédit photo Velvet, CC BY-SA 3.0