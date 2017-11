Savoir être aidant : des ateliers pour compléter la formation en ligne

La formation gratuite en ligne Savoir être aidant, lancée en mai dernier, propose désormais des ateliers pour les aidants d’Ivry et des alentours.



A l’origine, le projet Savoir être aidant se compose de 30 vidéos en libre accès, destinées à tous les aidants.



Classées par thématiques (le rôle des aidants, mobilité, bien-être et corps, maladies cognitives, dispositifs d’aide, innovations et vieillissement), elles sont conçues pour être visionnées à la demande, en fonction des besoins et des questionnements des aidants.



« Elles ont vocation à être ouvertes à tous, tout le temps, sans contrainte », souligne Damien Cacouault de l’association Campus urbain Seine-Amont, l’un des porteurs du projet.



Pensées pour être à la fois informatives, accessibles et conviviales, elles se présentent sous la forme d’une discussion entre professionnels, aidants ou membres d’une association.



En complément, ou indépendamment, les aidants peuvent participer depuis le 25 octobre à des ateliers thématiques.



Ils permettent à la fois d’approfondir certains sujets, d’échanger entre pairs mais aussi de bénéficier d’un temps de répit.



Egalement gratuits, ces ateliers ont pour l’instant lieu à Ivry, mais les porteurs du projet envisagent de les dupliquer courant 2018 dans d’autres communes franciliennes.



Ils rassemblent une dizaine de personnes et sont ouverts aux aidants professionnels, dans la limite des places disponibles.



Renseignements et inscription par mail (contact@savoiretreaidant.fr) ou par téléphone au 07 67 42 33 91.



En savoir plus





A lire aussi