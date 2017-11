Spécial fêtes : une journée sous le signe de la sérénité

Dans moins d’un mois, vous recevrez peut-être un ou plusieurs de vos parents âgés pour passer les fêtes en familles. Conseils et astuces pour une journée conviviale et sereine.



Premier conseil, impliquez votre proche : dans les conversations, en étant attentif à ses réponses mais aussi dans la préparation et l’organisation des fêtes.



Mettre la main à la pâte en cuisine, raconter une histoire aux plus petits, aider à emballer les cadeaux… Il y a mille et une façons de le faire participer à la fête, de se sentir utile et valorisé, selon ses envies et ses possibilités.



Mais attention à la fatigue. Les émotions, le bruit, l’excitation des enfants… Inéluctables, mais épuisants. Réservez un lieu au calme, où petits et grands pourront s’isoler et se reposer si le besoin se fait sentir.



Et si votre parent a besoin d’une assistance au quotidien, il est possible de faire appel aux services d’une aide à domicile, même pendant les fêtes. A organiser le plus en avance possible.





En cuisine…

Ambiance tout en douceur

Attention à la nourriture trop riche, qui peut causer des désagréments aux convives, en particulier s’ils sont âgés.Préférez les aliments faciles à manger, à saisir, pourquoi pas sous forme de? Des toasts de foie gras ou de saumon fumé aux formages ou aux mignardises, le repas tout entier peut se décliner sous cette forme amusante, adaptés aux besoins de tous… et économe en vaisselle !A table, si besoin, il existe de la vaisselle adaptée, destinée à aider les personnes fragilisées à se nourrir seules (voir notre dossier de la semaine).Concevez votre plan de table en asseyant côte à côte les membres de la famille qui se voient le moins souvent, pour associer le plaisir des retrouvailles à celui de la table.Une lumière tamisée à table (mais attention, pas dans les couloirs ou l'escalier !), une musique douce, un feu dans le poêle ou la cheminés : de petits détails parfaits pour donner une ambiance de fête, conviviale et sereine.Pour les férus de chants de Noël, imprimez si besoin des livrets en gros caractères pour que tout le monde puisse pousser la chansonnette.Vous pouvez aussi prévoir des jeux, des activités intergénérationnelles pour rythmer la journée ou le repas, prétexte à des échanges et des évocations de souvenirs…Des instants précieux à conserver en film et en photos, et à partager ensuite avec vos proches âgés en leur faisant parvenir des tirages de ces bons moments passer ensemble…