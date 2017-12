Trois conseils pour garder le lien quand il fait froid

Quand les températures sont peu clémentes, il devient tentant de rester chez soi, emmitouflé dans un plaid, à hiberner en attendant de meilleurs jours. Mais rester calfeutré chez soi n’est bon ni pour la santé, ni pour le moral. Nos conseils pour garder le lien même quand il fait froid.





Sortir… mais en prenant ses précautions





Aller à la rencontre de ses voisins

Se mettre au numérique pour garder le contact





C’est-à-dire en se couvrant correctement : les personnes âgées sont particulièrement sensibles au froid.Il faut notamment protéger la tête et la bouche, sources d’importantes déperditions de chaleur, mais aussi les mains et les pieds.Une écharpe ou un cache-nez protègeront le cou et permettront de respirer un air moins froid.Sans oublier d’adopter la fameuse: superposer des vêtements pas trop ajustés, l’air entre chaque épaisseur apportant une isolation supplémentaire.Même si les températures sont peu engageantes, ces sorties sont essentielles pour combattre la morosité de l’hiver et nourrir sa vie sociale.Qu’il s’agisse de faire des courses, de se rendre à un club, une activité ou tout simplement d’aller échanger quelques mots autour d’un café, comme le propose par exemple la Maison des services à la personne , ces sorties contribuent aussi à faire un peu d’exercice, tout aussi bénéfique l’hiver que l’été.pour ceux et celles qui souhaitent conserver une activité physique sans pour autant sortir, des associations comme Siel bleu proposent des séances à domicile.Quand les conditions climatiques rendent vraiment toute sortie impossible,Pour allier convivialité et échanges de bons procédés, comme Marguerite, à Vitry-en-Artois : ses voisins l’aident pour ses courses, et elle leur cuisine de délicieuses soupes maison pour les remercier.Unequi peut être soutenue par différents outils : l’annuaire des voisins, le guide du « bon voisinage », le panneau d’affichage imaginés par Voisins Solidaires , ou, version numérique, l’application Ma résidence , qui a pour ambition de mettre en relation les habitants d’un immeuble, d’un quartier.Envoyer et recevoir des photos, prendre des nouvelles de ses proches, se tenir informé de l’actualité… Aujourd’hui, un clic suffit pour être en lien.Mais encore faut-il être à l’aise avec les nouvelles technologies. Si ce n’est pas le cas, il est possible de s’yAssociations, services à domiciles et mairies proposent parfois ce type de services : n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie ou du Clic (centre local d’information et de coordination) le plus proche.