Grand froid : restez vigilant !

Même si nous ne sommes pas encore en hiver, les chutes brutales de températures ces derniers jours nécessitent de rester vigilants quant au bien-être de nos proches ou voisins âgés.



Les personnes âgées de plus de 65 ans comptent en effet parmi les populations vulnérables au froid.



Sur le plan physique d’abord : le froid diminue les capacités de résistance de l’organisme, et aggraver des pathologies déjà présentes (troubles cardiaques et insuffisance respiratoire notamment).



La neige, la pluie, le verglas peuvent causer des chutes.



Et la peur de sortir, de tomber accroître l’isolement, favoriser la dénutrition ou la rupture des traitements médicamenteux.



Alors, que faire ?





D’abord, prendre des nouvelles régulièrement et s’assurer que son proche, son voisin âgé dispose de suffisamment de nourriture, d’eau (en cas de rupture des canalisations) et de médicaments.

Ensuite, vérifier l’installation de chauffage et ne surtout pas boucher les aérations pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone.

Enfin, se renseigner sur les soutiens, les aides possibles à proximité, en cas de besoin : y’a-t-il des voisins prêts à donner un coup de main ? Les commerçants, la pharmacie peuvent-ils livrer à domicile ? La mairie a-t-elle prévu un dispositif, un plan grand froid pour les habitants âgés ?





A Charleville-Mézières par exemple, les personnes isolées ou à mobilité réduite de plus de 60 ans disposent d’un numéro de téléphone dédié à appeler pour obtenir des conseils, ou, si besoin, l’intervention d’un agent.Et pour plus de conseils, consultez le guide Conseils aux personnes âgées : comment mieux affronter l’hiver , de l’Institut de gérontologie sociale de Marseille.