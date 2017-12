Le 21 novembre dernier, le Conseil Scientifique et Ethique International du Groupe ORPEA (ISEC) a organisé à Paris sa cérémonie annuelle des ORPEA Excellence Awards.





Cet événement a été l’occasion de mettre à l’honneur et de récompenser trois équipes du Groupe qui ont mis en place la réflexion éthique clinique la plus pertinente, ainsi que les programmes les plus innovants en pratiques soignantes.





Forte du succès des deux précédentes éditions des ORPEA Excellence Awards qui avaient rassemblé respectivement 12 candidatures en 2015 puis 24 en 2016, 26 projets, issus de 6 des 12 pays où le Groupe est implanté (18 projets français, 2 projets en Espagne, en Italie et en Autriche, 1 projet en Allemagne et 1 en Belgique), ont été retenus cette année pour concourir en Ethique clinique, Recherche et Innovation soignante.





l’attention portée au respect de la dignité et du bien-être des résidents et patients, mais également de la volonté d’améliorer sans cesse la prise en charge proposée.















Cette année encore, les initiatives présentées témoignent de, mais également de la volonté d’améliorer sans cesse la prise en charge proposée.



Après une introduction du Pr Alain FRANCO sur l’agisme, les 100 professionnels réunis ont profité d’une intervention du Pr Arnaud PLAGNOL (Psychiatre, Professeur de Psychopathologie à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Laboratoire de Psychopathologie et Neuropsychologie, Institut d’Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques), sur le thème « La souffrance liée à la perte physique ou mentale ».





Le Pr Albert-Claude BENHAMOU, Conseiller du Secrétaire Perpétuel de l'Académie Nationale de Médecine et membre de l'Académie Nationale de Chirurgie, a ensuite présenté l’apport du numérique dans la diffusion des savoir-faire français à l’étranger.





Le Dr Jean-Claude MARIAN (Président d’honneur, fondateur du Groupe ORPEA), le Pr Alain FRANCO (Président de l’ISEC), et le Dr Linda BENATTAR (Directrice Médicale Internationale du Groupe) ont pu faire part des résultats du vote des membres de l’ISEC et remettre leur trophée aux 3 lauréats :





Les lauréats 2017



Catégorie Ethique Clinique

Réduction des mesures de contention, Groupe Peter Janssen, Wiesmoor (Allemagne)

Ce projet a pour objectif de réduire l’usage des barrières de lit au sein des établissements du Groupe Peter Janssen, celles-ci faisant partie des mesures de contention ne devant être utilisées qu’à titre exceptionnel.



Cette mobilisation de tout le Groupe Peter Janssen (12 établissements) afin de repenser le soin répond parfaitement à la politique médicale que le Groupe ORPEA promeut depuis de nombreuses années. Elle est mise en pratique au-travers de formations auprès du personnel soignant, des conseils aux résidents et à leurs familles, l’analyse des risques individuels potentiels et la discussion de mesures alternatives contrôlées en permanence avec l’équipe.





Catégorie Innovation soignante

Deep TMS – un nouvel antidépresseur, Clinique Psychiatrique CLINEA Lyon Lumière, Lyon (France).

Le traitement par stimulation magnétique transcrânienne profonde (Deep TMS) constitue une nouvelle approche dans le traitement de la dépression, permettant par le biais de champs magnétiques de traiter les dépressions sévères ou résistantes par une méthode non invasive bien tolérée.



L’objectif du projet est d’évaluer l’efficacité de la Deep TMS auprès de patients souffrant de dépression résistante et hospitalisés au sein de la clinique, par le biais d’une échelle de dépression de Hamilton réalisée avant et après traitement.





Cette étude inclut 78 patients à ce jour. Les scores à l’échelle de Hamilton montrent une efficacité significative de la Deep TMS dans la dépression résistante avec une diminution moyenne de 40 % des scores de dépression.





Un travail qui a incité la clinique à inclure ce nouvel outil à l’éventail thérapeutique ; une première en France dans un établissement privé.

« En scène ! « - Atelier théâtre mixte Résidents-Soignants, Maison de repos Les Terrasses des Haut Prés, Uccle (Belgique)

En 6 mois d’ateliers thérapeutiques, et sous la direction d’un metteur en scène, 12 résidents atteints de la maladie d’Alzheimer et 6 membres du personnel se sont mis en scène durant 1h30 lors d’une représentation théâtrale.



L’image de soi et de son identité, le regard des autres, la communication verbale et non verbale, la perte des repères spatio-temporels sont des facteurs que l’équipe a dû prendre en compte dans l’accompagnement de ces résidents toujours acteurs de la société.





Jouer ensemble sur scène a donc été un réel défi pour tous ! La troupe théâtrale a réussi à entrainer l’ensemble du public dans une relation d’échanges et de partage. Partage de soi, de l’autre à partir de séquences données par le metteur en scène.





« Le Groupe a toujours promu le travail interdisciplinaire, l’innovation et l’amélioration continue des pratiques professionnelles afin d‘offrir à nos résidents/patients et à nos collaborateurs des prises en charge garantissant qualité, bien-être et respect.

Ainsi, tous les projets soumis à l’ISEC dans le cadre des ORPEA Excellence Awards (dont 3 sur 26 sont cette année couronnés) confirment l’intérêt de nos équipes à développer de nouvelles approches dans leurs pratiques au quotidien.

Merci à l’ensemble des candidats et félicitations aux lauréats ! »



Dr Linda BENATTAR, Directrice Médicale Internationale du Groupe ORPEA.





Le Conseil scientifique et Ethique International du Groupe ORPEA



Dans sa volonté de répondre aux questionnements éthiques de l’ensemble des professionnels et de contribuer à l’approfondissement d’une culture pragmatique de l’éthique clinique, de la recherche et de l’innovation soignante dans tous ses établissements, le Groupe ORPEA a institué en 2015 un Conseil Scientifique et Ethique International (ISEC).





L’ISEC apporte son éclairage, son expérience et ses compétences en matière de qualité et de sécurité des soins, mais aussi de qualité de vie, au service des résidents, patients et collaborateurs.