Vieux et debout ! par Old Up

Refuser et incarner le cliché du vieux râleur, demandeur épuisant, qui se plaint "H 24" comme disent les plus jeunes (24H sur 24)

Subir : ces autres générations, ce corps qui ne suit plus comme on le souhaiterait, ces liens qui évoluent

Accepter, s'adapter et rester en liens.

A coté du site internet, des conférences, les éditions InPress ont proposé à Old'Up de diffuser leurs réflexions à un large public.L'occasion pour les plus jeunes, pour les proches aidants d'imaginer comment aider son proche à "inventer sa vieillesse".Deux ouvrages viennent de paraître " Les nouveaux vieux sont arrivés " et "Vieux et debout" de Paule Giron et Philippe Gutton, nouveau président d'Old'Up.Ces derniers proposent, dans un style léger et documenté, trois scénarios pour ce dernier temps de la vie :Parmi les références, Paule Giron cite Christiane Singer : "Qu'attendent les vieillards ? La sécurité, l'hygiène de vie, le pain... nos yeux".