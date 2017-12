Toit plus moi : logement intergénérationel

Lors de la sixième édition du salon « Préparer et bien vivre sa retraite », ce vendredi 8 décembre à Bordeaux, Renaud Villard, le directeur de la CNAV (Assurance retraite) a lancé le service numérique "Toit + Moi", première plateforme européenne de cohabitation intergénérationnelle, étudiant/seniors.





Afin de prévenir l’isolement des retraités, la Cnav et ses partenaires ont développé cette pateforme numérique qui met en relation des retraités disposant d’une chambre libre avec des jeunes Erasmus à la recherche d’un logement.Pour les seniors, ce dispositif permet une présence rassurante et une ouverture à une autre culture.Pour les jeunes, ce service veut favoriser leur mobilité en simplifiant l’accès au logement dans le pays d’accueil."Toit plus moi" n'imposera pas d’engagement monétaire ou d’obligation de présence pour les plus jeunes, uniquement une participation aux charges courantes (électricité, eau, internet, etc.) dans la limite de 150 euros mensuels. Un référent associatif accompagnera systématiquement le binôme. En effet une intermédiation professionnalisée est recommandée pour les aspects contractuels, les relations, la médiation. En France les associations se sont constituées en r éseau Cosi : réseau de la cohabitation solidaire intergénérationnelle Le site www.toitplusmoi.eu ouvrira début janvier 2018. Il a reçu le premier prix du service public innovant organisé par le SGMAP (Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique).Sur le 1er trimestre 2018, les retraités intéressés (et leurs familles, leurs proches aidants) devront résider à Bordeaux, Paris ou Lille. Ensuite le service poursuivra son déploiement partout sur les territoires.Vous êtes intéressé par "Toit plus moi" : cliquez-ici