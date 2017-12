Emissions télé : les seniors passent derrière la caméra

Reportages, témoignages, débats : à Rennes et à Rezé, les aînés passent derrière la caméra pour concocter leurs propres émissions de télévision, diffusées ensuite sur les chaînes locales. Des initiatives pleines de peps, qui favorisent l’expression et la participation des seniors de tous les âges.



Des programmes pas comme les autres. Tous les jeudis à 14 heures, les habitants de Rennes et des environs qui allument le canal 35 peuvent partir en immersion dans le quotidien des personnes âgées d’aujourd’hui grâce à l’émission Planète seniors.



Préparé et animé par des personnes parfois très âgées - les doyens sont nonagénaires -, le magazine est en effet diffusé en direct sur TV Rennes, puis rediffusé et disponible en replay sur le site de la chaîne.



Pour les réaliser, les résidents de six Ehpad rennais bénéficient de l’appui technique d’une équipe de TV Rennes.



Une aventure qui dure depuis plus de 15 ans - et qui a permis le tournage de sujets variés, centrés sur le passé, le présent et l’avenir. Florilège :













A Rezé près de Nantes, le projet vient tout juste de démarrer : la première édition du journal TV Média a en effet été diffusée l’été dernier.Soutenu également par la chaîne de télé locale, TV Rezé, le programme vise lui aussi à donner la parole aux aînés, faire « changer les regards sur la vieillesse » et « affirmer leur rôle de citoyens acteurs de la société », comme l’explique Madame Robert, présentatrice de cette première édition.Là encore, ce sont, accompagnées par un médiateur culturel spécialisé dans l’audiovisuel.A quand une initiative similaire sur les chaînes nationales ?