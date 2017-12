Alzheimer et sécurité domestique : les bons gestes

Quand on avance en âge, il est souvent nécessaire d’adapter son chez-soi pour le rendre plus confortable et plus sûr. A fortiori pour les personnes qui souffrent de troubles cognitifs. Pour les personnes concernées et leurs aidants, l’association américaine Alzheimer’s Association propose une "checklist" de tous les points de vigilance, accompagnée de conseils pour rendre le logement adapté à tous ses habitants.





Conseils d’ordre général





Ranger les médicaments, les produits ménagers, les alcools hors de portée, dans un placard fermé.

Conserver dans un endroit accessible le numéro du centre antipoison.

Ranger également à l’écart les objets dangereux : couteaux tranchants, allumettes et briquets, outils, armes à feu…

Vérifier le bon état de fonctionnement des détecteurs de fumée, des extincteurs et autres dispositifs de ce type. Le cas échéant, changer les piles régulièrement.

Oter les objets pouvant causer une chute : câbles, tapis, objets posés au sol…

Disposer d’un éclairage suffisant dans les pièces et les couloirs.

Fixer les meubles imposants au mur (bibliothèques, armoires…) pour éviter qu’ils ne basculent.

Choisir des chaises et des fauteuils avec des accoudoirs pour un appui supplémentaires quand la personne se lève.

Marquer les baies et portes vitrées avec un film ou un autocollant de couleur pour les rendre visibles.

Oter les verrous intérieurs (toilettes, salle de bains) pour éviter que votre proche ne s’y enferme.

Déplacer les loquets et les verrous pour qu’ils ne soient plus au niveau des yeux.

Marquer les bords de marche.

Vérifier la solidité et les fixations des rampes d’escalier.



Dans la cuisine





Choisir des appareils avec une fonction d’extinction automatique.

Fermer le robinet de gaz en dehors des moments où vous faites la cuisine.

Vérifier régulièrement les dates d’expiration des aliments, marquer la date d’achat ou de confection si nécessaire.

Jeter les plantes toxiques et les fruits décoratifs ou artificiels qui pourraient être confondus avec des vrais.



Buanderie & salle de bains





Nettoyer régulièrement le filtre du sèche-linge pour éviter les incendies.

Installer éventuellement des verrous sur les machines.

Installer des barres d’appui dans la douche, la baignoire et près des toilettes.

Remplacer les robinets par des mitigeurs thermostatiques pour éviter les risques de brûlures.

Appliquer des adhésifs antidérapants sur les surfaces glissantes.



Dans la chambre





Prévoir un fauteuil prés du lit pour faciliter l’habillage.

Eviter les couvertures et chauffages électriques d’appoint.

Ranger les affaires de la personne malade à sa hauteur dans la penderie.



Dans le garage