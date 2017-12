Prévention : 2 minutes pour évaluer le risque de dénutrition

Le test de Brockner, parfois baptisé AQRD (pour auto-questionnaire de risque de dénutrition) a pour but de repérer le risque de dénutrition le plus tôt possible. Il peut être auto-administré ou posé à un proche, le tout en quelques minutes. Un bon outil de prévention à connaître.





Vous sentez-vous capable de faire les courses, de faire la cuisine ou de vous mettre à table ?

Oui Non





Mangez-vous tous les jours ; des fruits, des légumes verts et des laitages ?

Oui Non





Avez-vous maigri de 2 kg ou plus dans le dernier mois ou de 4 kg et plus dans les 6 derniers mois ?

Oui Non





Avez-vous une maladie ou un handicap qui vous gêne pour vous alimenter ?

Oui Non





Avez-vous subi une intervention chirurgicale ou avez-vous eu une affection médicale aiguë durant le dernier mois ?

Oui Non





Avez-vous une impression de dégoût, de manque d’appétit ou l’impression de ne jamais avoir faim au moment des repas ?

Oui Non





Mangez-vous souvent seul(e) ?

Oui Non





Buvez-vous plus de 3 verres de vin, de bière ou plusieurs alcools par jour ?

Oui Non





Faites-vous 3 repas par jour ?

Oui Non





Prenez-vous 3 médicaments ou plus par jour ?

Oui Non



Trois réponses oranges ou plus indiquent un risque de dénutrition, n’hésitez pas évoquer le sujet avec votre médecin traitant.



