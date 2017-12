Grippe : l'épidémie arrive

L’Île-de-France est entrée la semaine dernière en phase épidémique, et les autres régions françaises ne devraient pas tarder à la rejoindre.



Le dernier bulletin de suivi de la grippe de Santé Publique France indique en effet une “activité grippale en nette augmentation en métropole”.









Huit des douze autres régions métropolitaines sont par ailleurs en phase pré-épidémique : l’épidémie devrait donc batter son plein d’ici une à deux semaines.



Côté outre-mer, la Martinique et la Guadeloupe sont également en phase pré-épidémique, et l’épidémie de forte intensité qu’a connu la Réunion début octobre semble repartir.



Rien à signaler en revanche en Guyane, dans les autres îles des Antilles et à Mayotte, l’épidémie se terminant pour ce dernier territoire.



Rappelons que la grippe est une maladie très contagieuse, et ce même avant l’apparition des symptômes.



Il est donc essentiel de prendre toutes les mesures de prévention nécessaires, et notamment de se faire vacciner dès que possible : le vaccin met en effet 15 jours pour être efficace.



Les personnes fragiles, dont les personnes âgées, peuvent se faire vacciner gratuitement, par leur médecin, un infirmier libéral ou, en Auvergne Rhône-Alpes et Nouvelle Aquitaine, par leur pharmacien.



Selon une étude publiée cet été, le vaccin permet d’éviter quatre hospitalisations sur dix.



