Dossier : des toilettes adaptées pour une autonomie préservée

Accompagner son proche aux toilettes, même si l’opération prend du temps, et repousser le plus tard possible l’utilisation de protections reste le meilleur moyen de prévenir l’incontinence et de préserver son autonomie. Encore faut-il que les lieux d’aisance soient sûrs et accessibles…



Plusieurs points sont à surveiller pour rendre les toilettes faciles à utiliser, en toute sécurité.





Chutes : aux toilettes aussi…

Prenez de la hauteur

Pose de toilettes surélevées

Ajout d’un rehausseur fixe ou escamotable

Fixation d’une chaise rétractable au dessus de la cuvette existante

Installation d’un siège de toilette ajustable motorisé pour monter et incliner facilement la cuvette

Accessoires utiles

Pour éviter les chutes, mieux vaut recouvrir le sol d’unet plus agréable sous les pieds qu’un carrelage froid.Si nécessaire, vous pouvez baliser le chemin menant de la chambre aux toilettes avec untype ruban de led. Pour faciliter l’allumage en cas de visite nocturne, il existe aussi des interrupteurs lumineux, plus faciles à repérer dans le noir.Autre solution, un peu plus onéreuse mais terriblement efficace, l’éclairage automatique couplé à un détecteur de mouvement.Et pour pouvoir se relever facilement une fois la mission accomplie, pensez auxElles peuvent également aider l’utilisateur à s’installer et peuvent être repliables, donc compatibles avec un fauteuil roulant.Dans tous les cas, n’hésitez pas à vous faire conseiller par un ergothérapeute Vous pourrez vous procurer tous ces équipements en magasin de bricolage.Pour rendre les toilettes plus accessibles,Les personnes ayant subi une opération de la hanche, par exemple, seront plus à l’aise sur des toilettes légèrement inclinées vers l’avant.Encore une fois, un professionnel sera le plus à même de vous guider. Vous pouvez aussi aller vous renseigner et voir ces différentes solutions dans un Cicat ( en savoir plus ).Dans cette optique, vous avez le choix entre plusieurs options :En complément, la chaise percée, ou chaise garde-robe, permettent de répondre aux envies très pressantes. Elles peuvent être équipées de roulettes (attention dans ce cas à bien serrer les freins avant de s’asseoir), et remplir aussi la fonction de siège de douche.Vous pourrez trouver dans les boutiques spécialisées des coussins amovibles, gonflables ou non, pour un confort optimal.Il existe aussi des pinces spéciales autour desquelles le papier toilette est enroulé. Si cela ne convient pas, pensez aux toilettes à la japonaise, avec douchette intégrée et équipées d’un séchoir. Elles restent néanmoins assez coûteuses.