Edito : Joyeuses fêtes

L'année 2017 s'a chève.



Nous reviendrons bientôt sur ses faits marquants avec l'arrivée d'une nouvelle équipe gouvernementale, une grève retentissante en établissement d'hébergement pour personnes âgées et des volontés de bouger, de changer la donne pour "vieillir debout" un peu partout (voir la manifestation en Normandie de 150 personnes âgées, de proches aidants, de professionnels de l'aide et des soins du collectif "Vieux debout !").



Voici venu le temps des fêtes de fin d'année, temps de pause dans la frénésie du quotidien.

L'occasion de se retrouver en famille, de profiter de moments d'échanges, entre tous les âges.



Les fêtes invitent à partager.

Partager autour de bons repas adaptés à tous les âges.

Partager des cadeaux sélectionnés par la rédaction d'Agevillage, que l'on recyclera en tant que citoyen responsable, à tout âge, que l'on partagera avec "la course aux jouets" orchestrée par Emmaus et Coursier, pour que le Père Noël ne soit plus une ordure.

Partager du temps, rester solidaires avec les plus démunis, les plus isolés entre Voisins solidaires (et son kit "Le Noël des voisins"), en participants aux repas des Petits Frères des Pauvres, avec les équipes citoyennes Monalisa (Mobilisation nationale contre l'isolement des plus âgés).

Partager ensemble les pistes d'idées pour se préparer à bien vieillir, à aider en 2030, avec la méditation, malgré la grippe qui arrive, malgré la maladie (voir cette semaine les ateliers d'éducation thérapeutique des personnes malades Alzheimer elles-mêmes).



Parce que chacun veut rester maître de sa vie (même sous tutelle), saluons ces initiatives qui permettent de se projeter, d'adapter son logement, comme la maison Dahlia au Havre, lauréat 2017 du réseau Villes Amies des Aînés.



Nous vous donnons rendez-vous le 2 janvier prochain et vous souhaitons d'ici là de joyeuses fêtes de fin d'année, douces et chaleureuses.

