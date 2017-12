Le Collectif Vieux debout ! mobilise pour tous les aidants

En 17 jours, un collectif issu de représentants de familles de résidents en établissement pour personnes âgées dépendantes, de résidents eux-mêmes, de professionnels des ces structures et de services à domicile ont décidé de se mobiliser pour faire évoluer concrètement l'accompagnement du vieillissement, contre la maltraitance institutionnelle. Ils ont réuni 150 personnes devant le conseil départemental de Seine-Maritime ce 11 décembre.

Résultat : l'assurance de postes issus de la professionnalisation de personnes au RSA. Loin d'être suffisant et rassurant.



Partout les mêmes constats

Le collectif est né de la mobilisation des membres des conseils de la vie sociale (CVS) de cinq EHPAD publics de la région Rouennaise. Ils ont découvert qu'ils partageaient les même constats : tension sur des effectifs déjà tendus (avec la suppression annoncée des emplois aidés), plus aucune marge de manoeuvre pour agrémenter les journées des personnes âgées malades, fragilisées, des personnels épuisés, des proches aidants, des familles très inquiètes... Des constats qui ont amené les grèves récentes (comme celle de 117 jours dans le Jura) et futures (selon les syndicats de salariés et l'association des directeurs au service des personnes âgées, AD-PA).



Mobilisation apolitique, non violente

Le Collectif "Vieux debout !" se veut indépendant des associations, des syndicats de salariés. Apolitique, non violent, il ne veut pas devenir un expert des enjeux mais donner à entendre des attentes et besoins humains, non respectés par notre République.

Il veut alerter les pouvoirs publics sur ces "coups de rabots" dans des organisations (établissements, services à domicile) qui accompagnent des personnes âgées fragilisées aujourd'hui et demain. Parmi les slogans : "Je suis vieux et je reste citoyen", "respect pour tous les âgés", "des moyens pour nos aînés", et aussi "vieux debout !".



Calendrier d'actions

Le Collectif "Vieux debout !" n'oppose pas les statuts (public/privé). Il veut rester une structure légère (non associative), pour mobiliser et agir tous azimut. Après Rouen, les acteurs des villes de Caen, Bourges, Le Havre devraient se mobiliser. "Nous prévenons au dernier moment les élus, pour qu'ils se préparent un minimum", explique M.Quibel, interlocuteur du Collectif, encore membre d'un CVS malgré le décès de son père.

Reçu au Département de Seine-Maritime, "si le collectif ne fait pas trop de bruit", il a obtenu l'engagement d'attribuer des professionnels issus de contrats de professionnalisations de personnes au RSA.

Or on sait à quel point, l'accompagnement du grand âge fragilisé demande une motivation, des savoir-faire, des savoir-être...



Contacts du Collectif "Vieux debout !"

