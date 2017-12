Aides techniques réhabilitées : EcoReso ouvre une antenne dans la Manche

Après Rungis en novembre, EcoReso a ouvert la semaine dernière sa deuxième antenne dans la Manche.



Porté localement par le Conseil départemental, ce réseau coopératif de rénovation et de distribution d’aides techniques (accessoires pour l’autonomie) a pour ambition de récupérer les matériels inutilisés ou usages pour leur donner une nouvelle vie.



Sur la plateforme en ligne, établissements et particuliers peuvent entrer en contact avec le réseau pour donner les équipements qui ne leur servent plus.



Ils seront ensuite réhabilités puis proposés à un prix 30 à 50 % moins élevé que du neuf. A l’achat, mais aussi à la location.



En parallèle, le Département a ouvert à Gourfaleur un lieu d’exposition pour choisir les aides techniques adaptées et bénéficier des conseils d’ergothérapeutes.



Quatre postes ont déjà été créés pour ce projet, qui vise à terme l'emploi d'une vingtaine de personnes, indique nos confrères de La Manche libre.