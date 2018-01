Edito : tous nos vœux pour une année 2018... debout !

En cette nouvelle année 2018, notre société commence-t-elle à admettre son vieillissement ?



Pas sûre encore... L'âgisme (cette forme de racisme "anti-âge") a la vie dure.



Parmi les faits marquants de l'année 2017, il est à noté que le nouveau gouvernement n'a pas priorisé, ni incarné l'adaptation de notre société à son vieillissement.



L'avancée en âge est identifiée comme un enjeu de santé (voir le guide HAS pour les malades Parkinson cette semaine et l'épidémie de grippe qui s'étend). Le vieillissement relève du ministère de la santé donc et des solidarités (face aux manques de moyens dénoncés par les professionnels).



Mais quid de la citoyenneté des plus âgés (nous demain) ?



Quid de la place des proches aidants (nous demain) ?



Quid de nos droits, nous qui avançons en âge, avec ou sans handicap ?



Quid de ces territoires plus ou moins adaptés, plus ou moins favorables au vieillissement ?



Quid du déploiement et de l'accessibilité (financière) de ces habitats plus ou moins intelligents (smart), de ces établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) qui proposent leurs services à domicile, qui forment les familles aux techniques de prendre soin tout en douceur ?



Je fais le voeu que notre société comprenne qu'elle a tout à gagner d'aider à vieillir debout.



Elle montrera à tous ses concitoyens qu'elle sait accompagner tous les âges de la vie : simplement, avec bons sens, en regardant les réalités en face, sans angélisme mais avec professionnalisme, sans excès (acharnement), ni abandon, jusqu'au bout de la vie.



Elle montrera qu'elle sait utiliser l'intelligence individuelle et collective (voir le collectif "vieux debout"), les technologies pour l'autonomie, pour la santé, la coordination, la mobilisation citoyenne, pour tous, pour la planète aussi.

Elle consommera moins de médicaments, de soins, d'hospitalisations. Elle sera plus soutenante, plus aidante.



Elle valorisera ces magnifiques métiers de l'aide, du soin, de la participation citoyenne.



Elle donne envie cette société ré-enchantée, amie des aînés.



Comptez sur nous pour porter ces voeux, avec vous.



Pour une belle nouvelle année 2018, créative et solidaire.



A vos côtés.