Guide de la HAS pour vivre avec la maladie de Parkinson

La Haute autorité de santé (HAS) a publié la mise à jour de plusieurs outils autour de la maladie de Parkinson (200 000 cas en France). Ils s'adressent aux patients et aux professionnels de santé (médecins).



Ces guides visent à aider l'élaboration du protocole de soins pour l'admission en ALD (affection longue durée).



Ces supports cherchent aussi à soutenir le dialogue médecin-malade : le guide du parcours de soins maladie de Parkinson privilégie ainsi une approche globale de la maladie dès le diagnostic (et non plus seulement quand le seuil de gravité nécessite l’entrée en ALD).

Du bilan préalable aux traitements proposés en passant par la description des personnels de soins impliqués dans l'accompagnement de cette maladie à ce jour incurable, le guide est un repère utile vers l'éducation thérapeutique des patients, acteurs de leur prendre soin.



En savoir plus