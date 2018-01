Semaine Humanitude à Cussac

L'établissement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Dins Lou Pelou de Cussac en Haute-Vienne a ouvert ses portes entre le 27 novembre et le 1er décembre 2017 pour faire découvrir aux proches, aux familles le prendre soin quotidien mené par les professionnels formés à l'Humanitude. L'établissement s'est engagé vers le Label Humanitude, 1er label de bientraitance exigeant (plus de 300 critère évalués sur place) et motivant.





Partager un prendre soin professionnel

Des principes de bientraitance à partager avec les familles



"Il nous faut expliquer aux proches, aux familles, ces techniques et cette philosophie de soin, qui recherche le soin adapté, juste, sans contention",

Ateliers pratiques

Envies partagées

Face aux multiples pathologies des résidents accueillis, aux troubles du comportement des maladies neuro-dégénératives, il faut beaucoup de compétences et de savoir-faire. La direction de l'Ehpad a choisi dès 2012 de former son personnel à l'Humanitude, une philosophie de soin et plus de 150 techniques de prendre soin conçus depuis plus de 30 ans par deux professeurs d'éducation physique : Yves Gineste et Rosette Marescotti. Les formations-actions enseignent des techniques de regards, de paroles, de touchers, pour proposer des soins sans force et aider à verticaliser les personnes âgées au moins 20 minutes au cours de la journée pour qu'elles ne deviennent pas grabataires.explique Laurent Denizou, le directeur de l'établissement. Nous devons partager avec eux notre ambition de répondre aux principes du Label Humanitude à savoir : des soins en douceur (quitte à les reporter si le résident s'y oppose à un instant T), le vivre et mourir debout (oser la verticalité quelques minutes plusieurs fois par jour), respecter la singularité (des rythmes de vie personnels, les relations avec les proches avec Skype par exemple), respect de l'intimité (la porte de chaque chambre/domicile), l'ouverture sur l'extérieur (l'Ehpad dispose d'une crèche, d'une maison familiale, il recrute des bénévoles et édite un journal Part'âge ), et enfin le lieu de vie-lieu d'envies (des projets personnalisés, petits et grands)."Nous avons commencé à grimper la montagne vers le Label Humanitude. Nous nous évaluons d'année en année. Notre chemin reste long, semé d'embuches (avec la suppression annoncée et regrettée des contrats aidés). Nous devons expliquer, partager notre ambition" explique le directeur.La direction, le personnel compte sur l'aide, le soutien, l'indulgence aussi, des proches, des familles et du conseil de la vie sociale (CVS), pour gravir les échelles du label pas à pas et ensemble. Pour ce faire il est nécessaire de se parler, d'échanger sur le sens des principes, de partager les techniques pour les respecter.Les professionnels ont ainsi animé des ateliers pratiques et montrerLes techniques de regards (longs, proches, horizontaux) ont été expérimentées et ont fait l'objet d'une expo-photo.Les paroles sont suscitées par la technique de l'auto-feedback (la description des gestes prodigués).Les techniques de toucher-tendressepermettent de proposer des gestes tout en douceur pour éviter des ressentis négatifs alors qu'on pense agir "pour le bien du résident" (levés sous les épaules, pinces).Allier liberté et sécurité ça s'explique. Les résidents ont lu des poèmes évoquant le thème de cette semaine Humanitude et le directeur a dévoilé la plaque indiquant l'inscription de l'établissement vers le label de bientraitance.Une soixantaine d'établissements sont maintenant engagés vers le Label Humanitude, 13 l'ont obtenu. Ils sont visibles sur l'annuaire d'Agevillage et sur le site du Label Pour en savoir plus sur la vie dans l'Ehpad de Cussac : voir cette vidéo tournée en 2016 qui décrit ce qui se passe le jour... et la nuit !En 2014, trois résidentes (Mme Mappas, Mme Charamnac et Mme Sardin) avaient participé à l' émission de cuisine "Péché Gourmand" de France 3 Limousin autour de leur recette du chou farci 3 rue du Fromental87150 CUSSACTél : 05 55 70 91 54Mail : secretariat@ehpad.cussac.fr