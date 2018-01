Ehpad à domicile : 24 places ouvrent à Sartrouville

Neuf Français sur dix souhaitent vivre le plus longtemps possible chez eux. Pour les y aider, de nouvelles solutions se développement depuis quelques années, comme l’Ehpad à domicile. Le concept ? Bénéficier, depuis chez soi, des mêmes prestations qu’en établissement. Exemple avec Ehpad@Dom, à Sartrouville (Yvelines).



Une histoire de synergie. L’Ehpad à domicile repose avant tout sur une bonne idée : associer un établissement local à des services de téléassistance et des solutions technologiques pour composer un accompagnement personnalisé, nuit et jour.



A Sartrouville, c’est l’Ehpad Stéphanie qui est au cœur du projet. Les 24 utilisateurs auront accès à une psychologue, des animations, au portage de repas, à une infirmière d’astreinte la nuit… pour 5 euros par jour (contre 70 euros la journée à l’Ehpad).



En parallèle, domotique et nouvelles technologies seront installées dans leur logement, notamment un bouton d’appel avec détection des chutes.



Pour l’instant, Ehpad@Dom sera testé sur 24 places, pendant deux ans. Des places autorisées par l’Agence régionale de santé, au même titre que des places d’Ehpad classiques.



A noter : un service similaire existe également en Corrèze. Il s’agit de M@do, pour maison de retraite à domicile, qui dispose de 40 places.



Pour en savoir plus : voir le reportage dans le 12/13 de France 3 daté du 26 décembre (à partir de 3’07)