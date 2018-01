Des résidentes d'Ehpad imaginent un livre pour enfants

Le 23 décembre, la ministre des Solidarités et de la Santé visitait un Ehpad à Vivonne, dans la Vienne. L’occasion pour les résidents de remettre à Agnès Buzyn un exemplaire dédicacé du Rêve de Câline, un livre pour enfants imaginé lors des séances d’art-thérapie organisée dans l’établissement.



Crayon, peinture, collage, aquarelle… les huit résidentes de l’Ehpad Les Tilleuls ont multiplié les techniques pour donner vie à Câline, une petite lapine qui rêve de liberté.



Un livre tendre et participatif dont la conception démarre en février 2016. Epaulées par l’art-thérapeute Virginie Chaudat et l’animatrice de la maison, la Palette des Mamies, comme se surnomment elles-mêmes les huit artistes amateures âgées de 84 à 94 ans , ont passé huit mois à élaborer le scénario, construire les illustrations et les textes…



Ce bel effort collectif aboutira, fin novembre, à la publication du Rêve de Câline. L’ouvrage est disponible auprès de ReSanté-Vous (dont fait partie Virginie Chaudat) au prix de 6 euros, dont un est reversé à l’association Un Hôpital pour les Enfants (CHU de Poitiers).



Félicitations à Mesdames Abellard, Briaud, Compagnon, Deverrière, Lardon, Mino, Marcuzzi et Quéraux !



Pour en savoir plus : contacter par mail ReSanté Vous par mail (contact@resantevous.fr) ou par téléphone au 0549522417.