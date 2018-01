Répit des aidants : le baluchonnage en questions

Le baluchonnage bientôt démocratisé en France ? L’article 29 du projet de loi pour un État au service d’une société de confiance pourrait permettre l’expérimentation du relais à domicile de l’aidant, s’il est adopté au printemps. Explications.



Né au Québec il y a 19 ans, le baluchonnage est un dispositif de relais à domicile de l’aidant d’une personne âgée, souvent malade d'Alzheimer.



Concrètement, un professionnel vient s’installer quelques jours et accomplit toutes les tâches réalisées habituellement par l’aidant.



Le baluchonnage est très encadré : conditions de mise en place, temps de travail et de repos de l’intervenant, accompagnement de la famille et du professionnel sont soumis à des règles. C’est d’ailleurs pour cela que le terme est déposé. En France, on parlera donc de relayage.





Ce qu’est le baluchonnage…

Une solution de répit pour l’aidant : il peut prendre quelques jours de vacances en sachant son proche bien entouré, chez lui. Ses habitudes de vie sont respectées. Au Québec, il dure 4 à 14 jours.

Un accompagnement de l’aidant dans ce rôle : les principales difficultés de l’aidant sont recueillies avant le baluchonnage. Pendant, le professionnel peut observer la personne aidée, les situations de tensions et élabore des stratégies pour les désamorcer. Il en fera ensuite part des solutions qu’il a trouvées à l’aidant.

Ce que n’est pas le baluchonnage

Un remplacement de l’aide quotidienne professionnelle : si un infirmier ou un kinésithérapeute intervient à domicile en temps normal, il continuera de le faire durant la période de baluchonnage.

Un relais d’aidants professionnels : le baluchonnage repose sur un intervenant unique. Il s’agit de perturber le moins possible la personne aidée et de créer un lien de confiance entre toutes les parties.

Pour que le baluchonnage puisse fonctionner, le professionnel doit être formé, soutenu. Il travaille pour une structure (association, établissement) : ce n’est pas un autoentrepreneur, indépendant et isolé.



Le projet de loi

Le coût du relayage

L’offre actuelle



Liste non-exhaustive des offres type baluchonnage en France

Maison de Retraite Les Aubépins,

Respirez-soufflez , association AAGDA (02)

Interm'aide : répit à domicile (59)

Le projet de loi permet de déroger au Code du travail afin de faciliter la mise en place d’une offre de baluchonnage (durée quotidienne du travail, travail de nuit, temps de pause, etc.).Il donne tout de même un: le baluchonneur devra être un salarié volontaire, et ne pourra pas exercer cette mission plus de 94 jours par an.Le texte reste flou sur la récupération. Et surtout,. En effet, le coût d’une journée de baluchonnage est compris entre 110 à 620 euros, avec un reste à charge élevé pour les familles.Au Québec, 24 heures de baluchonnage coûtent 250 dollars canadiens, soit 185 euros, avec un reste à charge de 15 dollars, soit 11,10 euros, grâce aux aides gouvernementales.En France, le droit au répit de l’aidant se monte à environ 500 euros par an… Auxquels il faut ajouter le crédit d’impôt pour services à la personne et différentes aides locales.Malgré ces freins, une dizaine de structures en France proposent des services qui s’apparentent au baluchonnage québécois. Vous trouverez leurs coordonnées ci-dessous.04 79 62 87 38Bulle d'Air (siège social)20 Avenue des Chevaliers tireurs, 73016 Chambéry CedexAntenne en Isère : 5 Place Gustave Rivet, 38048 Grenoble cedexAntenne en Haute-Savoie : 2 Bd du fier, 74000 AnnecyAntenne dans l'Ain : 15 av du champ de foire, 01059 Bourg-en-BresseAntenne en Drôme/Ardèche : 29 rue Frédéric Chopin / 26000 Valence02 42 01 00 16Adresse postale (siège)Association Assopark22, rue Saint-Just, 45120 Châlette-sur-LoingPermanence (rendez-vous)41, rue Jean Jaurès, 45700 Villemandeur06 33 79 90 3910 rue du maréchal Leclerc, 62000 Lens02 41 75 49 3323 rue Trémolière, 49300 Cholet03 25 74 65 2279 bis avenue Anatole France, 10000 Troyes02 32 13 58 0041 place Jean Jaurès, 76150 Maromme

Nos articles sur Maromme en 2009 et en 2017 03 23 74 51 501 rue Pierre Curie 02200 SoissonsNB : 3 jours maximum04 95 21 31 78Responsable du service : Gabrielle Garner06 20 89 39 4803 84 66 44 00Responsable du service : Dominique Garnier23 rue de l'hôpital, 39600 Arbois06 79 66 52 00326 rue de la Croix Blanche, 40000 Mont-de-Marsan04 73 19 30 0611 rue des Saulées, 63400 Chamalières03 28 62 83 68Coordinatrice du service : Julie Drelon468 rue de la Couronne de Bierne 59380 Bergues01 40 52 42 4868 rue des Plantes, 75014 ParisResponsable du service : Anais Nassif-Gerbault06 34 20 02 50176 avenue de Montolivet, BP 50058, 13012 Marseille05 55 62 60 35Ehpad Pélisson Fontanier, Service Allô Répit, 1 rue de la Chicanelle, 23210 Bénévent-l’Abbaye.