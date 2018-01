"Ceux qui estiment ne pas avoir de temps pour l'activité physique devront, tôt ou tard, trouver le temps pour la maladie".

C'est sur ces mots d'Edward Stanley (diplomate britannique), que s'ouvre ce guide pratique de Martine Lemarchand, enseignante STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) animatrice depuis une quinzaine d'années d'ateliers "Equilibres" pour les plus âgés.



Elle partage ses conseils pour bien vieillir concrètement, c'est à dire, debout, en mouvement, jusqu'au bout.

700 photos et dessins expliquent l'importance de la station debout, les enjeux de l'équilibre, les effets de l'âge, l'importance de la prévention des chutes.



9000 décès par an

Les chutes sont deux fois plus mortelles que les accidents de la route mais beaucoup moins médiatisées. Ce guide propose des conseils pratiques pour adapter le logement et surtout pratiquer quotidiennement une activité physique pour entretenir l'équilibre, la vigueur musculaire, la force de l'ossature.

La mise en image de près de 250 pages d'exercices pratiques invitent à bouger dedans, dehors, seul ou à plusieurs.



Un ouvrage dense pour les seniors sensibilisés, les proches aidants et les professionnels de l'accompagnement du grand âge.



Bien vieillir : équilibre et prévention des chutes

Martine Lemarchand

220 pages

25 euros