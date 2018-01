Les Farfelus de l'EHPAD du Grand Chêne jouent Pinocchio

A l’établissement pour personnes âgées dépendantes Ehpad du Grand Chêne à Seynod (Savoie), la troupe de théâtre d'une quinzaine de résidents et de personnes accueillies à l’accueil de jour poursuit ses projets.



Jouer malgré tout

Malgré ou peut-être à cause des pathologies dont ils sont atteints, les personnes âgées ont choisi de s'appeler la troupe "les Farfelus". Chaque semaine ils répètent une pièce, sous la houlette d'un professionnel : Grégory Benoît, directeur artistique de la compagnie "Les yeux grand ouverts" et Julia Baudet, 20 ans, metteuse en scène.

Chaque pièce est présentée au public des familles, des proches aidants, des spectateurs de tous âges. Après "Alice au Pays des Merveilles", "Le petit prince", la troupe a présenté "Pinocchio" le 7 décembre 2017 à l'auditorium de Seynod.

Jouer, s’entraider, se faire plaisir tout simplement, voilà les moteurs de la troupe. Certains résidents avaient goûté au théâtre, d'autres découvrent et "veulent continuer, maintenant que l'on est lancé !"



Mobilisation générale

Le projet, les répétitions et le spectacle ne verrait pas le jour sans la mobilisation de nombreux acteurs : résidents bien sûr, mais aussi familles, proches aidants, professionnels de l'EHPAD, soutiens de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles), du département, de l'agence régionale de santé (ARS).

Julie Baudet salue tous les bénévoles, indispensables pour préparer les costumes, accompagner l'habillage, préparer les textes, tendre le micro...



Témoignages

"Je ne sais plus ce que je jouais… ah oui l’escroc...difficile quand on est honnête" sourit une résidente. "Ils ont tant vécu à côté de mes 20 ans" souligne Julie Baudet "J’ai tout une histoire à entendre d’eux".



Pour 2018 la troupe s’attèle à monter "Vendredi ou la vie sauvage".

A suivre donc !



Voir la vidéo du spectacle Pinocchio de la troupe "Les farfelus", ce 7 décembre 2017 à l'auditorium de Seynod.