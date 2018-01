Parole d'aidants : la relation d'aide au cœur d'un documentaire en ligne

Images léchées en noir et blanc et interviews sonores, les aidants de la région Rhône-Alpes sont mis en lumière dans le webdocumentaire Paroles d’aidants. Un projet mené par l’association les Trompes d’Eustache.



Née en 2013, l’association les Trompes d'Eustache a pour objectif de créer des passerelles entre les médias (son, photo, vidéo, écriture et art plastique), au service d’un propos militant et engagé.



Après s’être intéressée aux élues, aux agricultrices, après avoir organisé des ateliers dans les collèges de la région, l’équipe s’est penchée en 2017 sur la question des aidants.



A travers une série de photographies et d’interviews, Cyril Crespeau (photographe), Julien Marty (chef de projet), Raphaël Terribile (réalisateur radio) et Bastien Enard (journaliste) dressent le portrait de cinq aidants de personnes âgées ou handicapées.



Un webdocumentaire sensible pour découvrir l’histoire de Françoise, qui accueille sa mère malade d’Alzheimer chez elle ; Joël, dont l’épouse souffre de la même pathologie ; Marie-Hélène, qui s’occupe de son frère devenu handicapé suite à un accident de vélo ; Maryse et sa fille autiste ; et Jihan, mère du petit Solal, lourdement handicapé.



A voir ici



Un travail également décliné sous la forme d'une exposition sonore.