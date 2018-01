Accessibilité : à Metz, des joëlettes pour mieux découvrir la ville

Profiter des richesses de la ville quel que soit son degré de mobilité : tel est l’objectif du nouveau service mis en place par l’office du tourisme et la Ville de Metz. Explications.



Aussitôt imaginé, aussitôt expérimenté : quand la Commission communale pour l’accessibilité propose en 2016 de monter un projet de visite touristique en joëlette, une visite test est organisée.



Inventée en 1987, la joëlette est un fauteuil équipé de bras pour permettre à un, deux ou quatre porteurs de faciliter le déplacement de l’utilisateur.



Au vu des résultats concluants de ce premier test, le dispositif est lancé en juin dernier. Il s’adresse à toutes les personnes à mobilité réduite : les joëlettes peuvent être utilisées par des personnes âgées, des personnes avec une jambe dans le plâtre, tout comme par des visiteurs en situation de handicap.



Une façon innovante de rendre la culture et les loisirs encore plus accessibles : l’Office de tourisme proposait déjà des visites conçues pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant, et des commentaires adaptés aux familles comme aux personnes présentant une déficience auditive ou mentale.



Avec, en bonus, un tarif préférentiel pour les utilisateurs de joëlettes (4 euros au lieu de 8).



Pour l’instant, ce service est mis en place de façon ponctuelle avec des dates fixées par l’office de tourisme.



Pour en savoir plus, contacter l'office de tourisme par mail ou par téléphone au 03 87 39 00 00.



L’initiative a été récompensée d’un prix Ville amie des aînés 2017.