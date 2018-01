Choisy-le-Toit, une appli pour prendre les bonnes décisions

Lancée fin 2017, l’application Choisy-le-Toit, lancée fin 2017, propose aux personnes âgées, mais aussi à tous ceux qui les accompagnent de les guider dans leur décision d’aménager leur logement pour plus de confort et de sécurité.



Conçue par la Mutualité sociale agricole (MSA, caisse de retraite des agriculteurs) Loire-Atlantique-Vendée en lien avec le réseau Soliha (solidaire pour l’habitat), cette nouvelle application pour smartphone a pour but d’aider les utilisateurs à visualiser les changements nécessaires et à hiérarchiser les aménagements à apporter en fonction de son budget, mais aussi de ses contraintes de construction.



Comment ? Grâce à une navigation personnalisée et une approche immersive.



L’utilisateur choisit d’abord s’il vieillit sans difficultés particulières ou s’il a besoin d’aide pour certaines activités. Ensuite, le type de travaux qu’il souhaite entreprendre :



désencombrer,

éclairer et contraster,

améliorer l’ergonomie et confort,

faciliter l’accès et la circulation,

réaliser des économies d’énergie.

En fonction de ces choix, l’application donne ses réponses enpour balayer l’ensemble des modifications à apporter, leur difficulté et leurs conséquences sur la structure du logement.Le zoom permet d’en savoir plus sur certains points spécifiques, et le mode « pièces »,, aide l’utilisateur à se mettre dans la peau d’un habitant en circulant dans la maison.L’application est disponible pour les smartphones et tablettes Android ( plate-forme de Google Play store ), et devrait prochainement disposer d’une version en ligne.