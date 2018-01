30 janvier : appel à la grève en Ehpad et dans les services à domicile

Un appel à la grève au sein des établissements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), des services à domicile, a été lancé pour ce 30 janvier par une intersyndicale inédite rassemblant la CGT, FO, CFTD, CFTC, UNSA à l'initiative de l'association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA). Ils réclament plus de professionnels auprès des personnes âgées, handicapées, de plus en plus fragilisées.

Si vous ou votre proche avez besoin d'un service : mieux vaut s'y préparer.

























Lettre au Président de la République le 19 octobre

Suite à la grève dans un établissement du Jura, les organisations ont écrit en octobre dernier au Président de la République pour l'alerter et lui demander de répondre au retard français dans les politiques vieillesse, aux burn-out, maltraitances, manque de temps, manque de moyen...



Beaucoup de professionnels de santé se joignent au mouvement

Les professionnels de santé comme le Syndicat National des Professionnels Infirmiers, SNPI CFE-CGC, s'est lui aussi joint au mouvement.

Il demande lui aussi l'abrogation des dispositions législatives qui réduisent les dotations des Ehpad, publics notamment, avec le maintien de tous les effectifs y compris les contrats aidés. Le SNPI souhaite l'amélioration des rémunérations, des perspectives professionnelles et de carrières.



Des retraités, des proches aidants eux-aussi mobilisés auprès des professionnels.

Les syndicats de retraités se mobilisent aussi auprès des professionnels pour réclamer plus de myens auprès de leur proche fragilisé. Un collectif "Vieux debout" a déjà fait entendre sa voix en Normandie.

De nombreux rassemblements devant les préfectures s'organisent le 30 janvier prochain, afin de faire connaître les réalités de terrain.